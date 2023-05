WhatsApp laat je nu individuele gesprekken vergrendelen dankzij chatvergrendeling. Daarmee kan je een WhatsApp-chat vergrendelen met Face ID of Touch ID. Al langer was er een functie waarmee je heel WhatsApp kunt vergrendelen.

Als je je iPhone per ongeluk ontgrendeld achter laat of tijdelijk aan iemand anders geeft, wil je natuurlijk niet dat iemand door je WhatsApp-gesprekken gaat zitten neuzen. Je kunt daarom WhatsApp vergrendelen met Touch ID of Face ID. Maar het is ook mogelijk om chats per stuk te vergrendelen en te verbergen van je chatoverzicht. Dat heeft een aantal extra voordelen en in deze tip lees je alles over het vergrendelen van WhatsApp en je WhatsApp-gesprekken.

WhatsApp chats vergrendelen doe je zo

De mogelijkheikheid om WhatsApp chats te vergrendelen, is geïntroduceerd in mei 2023. Zorg ervoor dat je de meest recente versie van WhatsApp hebt. Om een individueel gesprek te vergrendelen, doe je het volgende:

Open WhatsApp en ga naar het gesprek dat je wil vergrendelen. Tik in het gesprek op de naam bovenaan. Scroll iets naar onderen en kies de optie Chatvergrendeling. Zet de schakelaar aan. Het gesprek wordt verplaatst van je chatoverzicht naar het overzicht van vergrendelde chats. Je vindt dit overzicht bovenaan je chatoverzicht. Tik hierop, bevestig met Touch ID of Face ID (of je toegangscode) en je ziet alle vergrendelde chats.

Het vergrendelen van chats werkt voor zowel één-op-één-chats als groepsgesprekken. Hou er dus rekening mee dat je chat verplaatst wordt van het gewone chatoverzicht naar het speciale overzicht voor vergrendelde gesprekken. De vergrendeling geldt voor alle chats die in dit overzicht staan. Zodra je dit overzicht ontgrendelt met Touch ID, Face ID of de toegangscode van de iPhone, worden alle chats in dit overzicht toegankelijk gemaakt.

Het voordeel van de chatvergrendeling van WhatsApp, is dat bepaalde ‘geheime’ gesprekken verborgen worden en niet zomaar door iedereen in te zien zijn. Bovendien wordt de inhoud van een nieuw bericht in een melding verborgen, ook als de iPhone ontgrendeld is. Iemand kan daardoor niet de inhoud van de melding zien als diegene jouw ontgrendelde iPhone vast heeft. Waar je nog wel rekening mee moet houden, is dat gesprekken op gekoppelde apparaten (zoals computers en tablets) niet vergrendeld worden.

WhatsApp in zijn geheel vergrendelen

Al langer is er de functie genaamd schermvergrendeling. Daarmee wordt WhatsApp in zijn geheel vergrendeld. Zodra je WhatsApp opent met schermvergrendeling ingeschakeld, moet je de app eerst ontgrendelen met Touch ID, Face ID of de toegangscode. Je kunt dan dus ook niet in de instellingen van WhatsApp gaan voordat de app ontgrendeld wordt. Zo kun je WhatsApp schermvergrendeling inschakelen:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen > Privacy. Tik op de optie Schermvergrendeling. Zet de schakelaar bij Vraag om Face ID/Touch ID aan en kies de gewenste instelling.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat er geen WhatsApp-suggesties meer verschijnen in het deelmenu als je de optie voor schermvergrendeling ingeschakeld hebt.

Lees ook onze tip over de vier manieren om WhatsApp te beveiligen.