Het gaat niet lekker met Siri, zo is al even duidelijk. Al jaren loopt de assistent achter op de concorrentie en beloofde functies zijn nog steeds niet beschikbaar. Ook intern is er genoeg te doen, zo blijkt ook nu weer. Vorige maand kreeg Siri nog een nieuwe baas in de vorm van Mike Rockwell. En nu is het diezelfde Rockwell die andere onderdelen van het Siri-team opnieuw gaat indelen, zo schrijft Bloomberg.

‘Siri-team opnieuw ingedeeld’

Het gaat om het managementteam dat de ontwikkeling van de Siri-assistent overziet. De posities worden door andere mensen ingevuld, die vooral afkomstig zijn van het Vision Pro-softwareteam. Mike Rockwell komt zelf ook van de Vision Pro af en staat bekend als iemand die een succes weet te maken van nieuwe producten. Hoewel de Vision Pro misschien nog niet het grote commerciële succes is, weet het kwalitatief wel indruk te maken.

Bekijk ook ‘Siri krijgt een nieuwe baas: jarenlange Siri-criticus binnen Apple neemt de leiding’ De ontwikkeling van Siri ligt vanaf nu in handen van een nieuwe baas. Mike Rockwell, tot voor kort vooral druk met de Vision Pro, neemt vanaf nu de leiding over rondom de verdere ontwikkeling van Siri.

Ranjit Desai, die eerder aan het hoofd stond van de ontwikkeling van de Vision Pro, heeft nu de leiding over bijna alle engineering rondom Siri. Daar valt ook het onderliggende platform onder. Desai zou de juiste achtergrond hebben in “high-performance, low-latency systemen”. Uiteindelijk is hij een van de mensen die de prestaties van Siri naar een hoger niveau moet tillen. De user experience, oftewel hetgeen dat direct door de gebruiker ervaren wordt, valt nu onder Olivier Gutknecht. Gutknecht was ook een senior executive bij de software-afdeling van de Vision Pro.

Verder voegen Nate Begeman en Tom Duffy, veteranen als het gaat om software engineering binnen Apple, zich bij het Siri-team. Zij buigen zich over de onderliggende architectuur. Begeman komt ook van het Vision Pro-team, terwijl Duffy deel uitmaakte van het Core OS-team en bepaalde onderdelen van de iPhone-software overzag. Ook Stuart Bowers krijgt een uitgebreidere rol. Bowers was voorheen betrokken bij de data, training en evaluatie teams binnen Apple. Voor Siri werkt hij aan het verbeteren hoe Siri moet antwoorden aan een gebruiker. Tot slot is er nog David Winarsky, die verantwoordelijk is over een nieuwe groep die werkt aan alle stem- en spraak-gerelateerde onderdelen.

In het kort zijn dit de nieuwe mensen die Siri moeten gaan redden:

Mike Rockwell (voormalig Vision Pro): nieuwe baas van Siri-groep

Rajit Desai (voormalig Vision Pro): leiding over Siri-engineering

Olivier Gutknecht (voormalig Vision Pro software): Siri user experience

Nate Begeman (voormalig Vision Pro software): Siri-architectuur

Tom Duffy (voormalig iPhone software): Siri-architectuur

Stuart Bowers (voormalig data, training en evaluatie): Siri-antwoorden

David Winarsky (voormalig Siri-leider): stem- en spraakonderdelen

Eerder dit jaar werd ook al een nieuwe topvrouw ingezet om Siri en Apple Intelligence te redden. Er zijn dus veel verschuivingen in het management, allemaal om Siri weer op de rit te krijgen. Maar dat zal waarschijnlijk nog jaren gaan duren voordat we daar als (Nederlandse) gebruikers iets van zien.