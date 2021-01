Wemo Mini Smart Plug met HomeKit

Zodra de verkoop daadwerkelijk van start gaat wil Apple er €24,95 per stuk voor rekenen. Deze slimme stekker maakt direct verbinding met HomeKit en is vervolgens via de Woning-app en via andere HomeKit-toepassingen te bedienen. De foto’s wekken de indruk dat je een compleet stopcontact met twee aansluitingen krijgt, maar in werkelijkheid is het alleen de enkelvoudige stekker. Gek genoeg werkt het niet samen met de Wemo-app, maar alleen via Homekit.



Belkin’s Wemo is een wat minder bekende naam op het gebied van smart home. Toch brengt deze fabrikant al geruime tijd smart home-accessoires uit, die via de eigen Wemo-app aan te sturen waren. De accessoires zijn in Nederland nauwelijks verkocht (en waren ook moeilijk verkrijgbaar), maar deden het in de VS best goed.

Met deze nieuwe stekker én met de steun van Apple achter de hand probeert Wemo het nu met een compleet nieuw HomeKit-accessoire. Je kunt er maximaal 2300 Watt op aansluiten en de stroomsterkte is maximaal 10 Ampère. De koppeling via WiFi moet zorgen voor een beter bereik en een snellere reactietijd in vergelijking met Bluetooth, maar let op dat het alleen werkt op de 2,4GHz frequentie. Een ander minpunt is dat je geen energieverbruik te zien krijgt, terwijl dat met stekkers van bijvoorbeeld Eve en VOCOlinc wel kan.

Wil je deze slimme stekker in een krappe ruimte kwijt, dan is het goed om te weten dat hij met 5,3 bij 5,7 centimeter nog best compact is. Qua prijs ligt deze slimme stekker in de middenmoot.

Bekijken: Wemo Mini Smart Plug (€24,95 bij Apple, de verkoop gaat binnenkort van start)

