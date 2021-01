Tijdens de WWDC, de jaarlijkse conferentie voor appontwikkelaars, houdt Apple allerlei sessies die appmakers helpen met het implementeren van de nieuwste functies. Nu heeft Apple een groep ontwikkelaars uitgenodigd om een speciale online sessie bij te wonen. Daarin wordt uitgelegd hoe je de beste widgets voor je app kan maken. Maar er zijn ook andere sessies.



Apple met online sessies voor widgets, App Clips en meer

De eerste sessie heet Building Great Widget Experiences en wordt aanstaande maandag online gehouden. Het is niet duidelijk hoeveel en welke ontwikkelaars er allemaal uitgenodigd zijn en of de sessie achteraf ook terug te kijken is. Genodigden kunnen in ieder geval vragen stellen. Apple heeft de exacte inhoud van de sessie nog niet verklapt. Uit de titel blijkt dat het in ieder geval draait om het maken van widgets voor iPhone, iPad en Mac.

Op de iPhone kunnen widgets sinds iOS 14 geplaatst worden op het beginscherm. Ontwikkelaars kunnen kiezen uit drie formaten. De widgets zijn vooral bedoeld om informatie met een blik snel tot je te nemen, zonder de app te hoeven openen. Denk aan bijvoorbeeld het checken van je banksaldo of het laatste weerbericht. Widgets kunnen daardoor ook geen interactieve elementen bevatten, zoals een afspeel- en pauzeerknop voor een muziekwidget.

Ook Nederlandse ontwikkelaars hebben de afgelopen maanden widgets uitgebracht. Onder andere Buienradar, ING, Rabobank, PostNL en NS hebben widgets, al is de ene wat nuttiger dan de andere. Bij de NS kun je bijvoorbeeld snel een route plannen naar een favoriet adres, maar je ziet helaas niet of er vertraging is op je vaste traject.

Check ook ons overzicht met de beste Mac-widgets die geschikt zijn voor macOS Big Sur.

Meer online sessies gepland

Verderop in de maand heeft Apple nog een tweetal andere sessies gepland. Deze sessies gaan over het overzetten van iPad-apps naar de Mac en het maken van App Clips. Het is met iPadOS 14 en macOS Big Sur een stuk makkelijker om een app over te zetten naar de Mac. Als een iPad-app diverse multitaskingfuncties ondersteunt en geschikt is voor muis en toetsenbord, kom je al een heel eind voor een geschikte Mac-app. App Clips worden momenteel nog een stuk minder gebruikt, dus wie weet dat deze sessie zorgt voor nieuwe ideeën bij ontwikkelaars.