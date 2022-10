Apple heeft de nieuwste beta van watchOS 9.2 voor testers vrijgegeven. Daarin zitten mogelijk weer wat nieuwe functies of andere verbeteringen. Lees hier alles over de beta van watchOS 9.2.

Apple heeft voor de Apple Watch nog wat nieuwe functies in het vooruitzicht. Zo krijgt watchOS 9 nog ondersteuning voor roaming bij deelnemende providers en komen er nog verbeteringen voor de Workout-app, waarbij je tegen jezelf of de tijd kan racen. Deze functies worden later dit jaar verwacht, mogelijk in watchOS 9.2. We komen er snel achter, want de nieuwste beta van watchOS 9.2 staat nu klaar.



Nieuwste watchOS 9.2 Beta

watchOS 9.2 Beta 1

25 oktober 2022 – De allereerste beta van watchOS 9.2 staat nu klaar voor ontwikkelaars. Zodra er iets nieuws ontdekt wordt, les je dat op deze pagina.

watchOS 9.2 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Daar vind je het juiste betaprofiel om op je Apple Watch te installeren. Hou er rekening mee dat je ook de iOS 16 beta nodig hebt om de watchOS-beta te kunnen installeren. Er verschijnt in juli ook een publieke beta van watchOS.

Let op: de beta is alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn watchOS 9.2 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 9.2-beta’s. watchOS 9.2 wordt in het najaar verwacht.

watchOS 9.2 Beta 1: 25 oktober 2022 (verschenen; buildnummer volgt)

watchOS 9.2 definitief: november/december 2022 (verwacht)

Over watchOS 9.1

watchOS 9 is de nieuwste update voor de Apple Watch. watchOS 9 brengt heel veel verbeteringen. Er zijn talloze verbeteringen, waaronder nieuwe sportfuncties voor hardlopers en zwemmers, nieuwe en vernieuwde wijzerplaten, een nieuwe Medicijnen-app, vernieuwde apps zoals Agenda en meer. Wil je meer weten wat er nieuw is in watchOS 9, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies. In watchOS 9.1 verwachten we verbeteringen voor de Apple Watch en wat functies die eerder waren uitgesteld.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de beta’s, lees je in ons aparte artikel.