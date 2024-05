Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Apple watchOS 10.4 uitbracht, met diverse kleine verbeteringen. Ook werd hierin het probleem met spookaanrakingen opgelost. Zoveel vernieuwingen hoef je van watchOS 10.5 niet te verwachten. In feite is het enige grote nieuws van deze update dat je nu de Pride-wijzerplaat van 2024 kunt installeren. Dat is ruim op tijd, want het bijbehorende Apple Watch Pride-bandje 2024 komt pas op 23 mei beschikbaar.

watchOS 10.4 bevat zoals gezegd weinig echt nieuwe functies, maar toch raden we aan de update te installeren. Er worden vaak ook wat optimalisaties en kleine verbeteringen in de beveiliging doorgevoerd, zonder dat je daar aan de voorkant veel van ziet.

Dit zijn de volledige releasenotes van watchOS 10.5:

watchOS 10.5 includes new features, improvements and bug fixes, including a new Pride Radiance watch face to honor the LGBTQ+ community and culture.

For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/kb/HT201222