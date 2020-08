De stopwatch op de iPhone, iPad en Apple Watch is handig tijdens het sporten en allerlei andere activiteiten. In deze tip lees je hoe je de stopwatch gebruikt.

Alles over de stopwatch

Je kunt de klok van de iPhone als wekker gebruiken of als wereldtijdklok. Maar er zitten ook nog andere functies in, zoals in slaap vallen met muziek, gebruik als kookwekker, sportief trainen met de stopwatch en op tijd gaan slapen met de Bedtijd-functie. Deze tip vertelt de mogelijkheden van de stopwatch.



De klok van de iPhone heeft onderaan het scherm vijf knoppen: Wereldklok, Wekker, Bedtijd, Stopwatch en Timer. De Stopwatch die we in dit artikel bespreken komt van pas bij allerlei activiteiten zoals sporten, het registreren van wachttijden en nog veel meer.

Stopwatch op de iPhone

De stopwatch heeft twee weergavemogelijkheden: digitaal en analoog. In beide gevallen zijn de functies hetzelfde. Door over het scherm te vegen kies je een andere weergave.

Met de stopwatch kun je als volgt tijd meten:

Tik op Start om de stopwatch te starten. De teller gaat lopen. Tik op Ronde om een rondetijd vast te leggen. Doe je dit meermaals, dan krijg je op die manier een lijstje met meerdere rondetijden op het scherm. Tik op Stop om de stopwatch te stoppen. Om weer opnieuw te beginnen druk je op Opnieuw.

Handig: je kunt tijdens het gebruik van de stopwatch gewoon andere apps openen. De stopwatch blijft op de achtergrond doorlopen.

Stopwatch op de Apple Watch

Natuurlijk kun je op de Apple Watch ook gebruik maken van de stopwatch. De app met het oranje icoontje is standaard op elke Apple Watch te vinden. Ook deze app heeft vier weergaven: naast digitaal en analoog kun je ook kiezen voor hybride en grafiek. Met de groene knop start je de tijdwaarneming, met de rode knop stop je. Ook kun je rondes vastleggen door op de witte knop te drukken. Op de Apple Watch is het bedienen met Siri misschien iets gemakkelijker (zie verderop).

Op een Apple Watch met watchOS 7 of nieuwer tik je zacht op het scherm om tussen de verschillende weergaven te wisselen. Op een Apple Watch met watchOS 1 t/m 6 moet je wat harder op het scherm drukken.

Stopwatch bedienen met Siri

Met Siri kun je ook de Stopwatch bedienen op de iPhone, iPad en Apple Watch. Zeg tegen Siri ‘open de stopwatch’ en de teller begint meteen te lopen. Je kunt de stopwatch ook stoppen met het commando ‘stop de stopwatch’, zelfs als je een andere app geopend hebt.

Met de HomePod kun je ook wekkers en timers instellen, maar een stopwatch zit er niet op.

