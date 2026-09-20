De stopwatch op de iPhone, iPad en Apple Watch is handig tijdens het sporten en allerlei andere activiteiten. In deze tip lees je hoe je de stopwatch gebruik.

Je kunt de klok van de iPhone als wekker gebruiken of als wereldtijdklok. Maar er zitten ook nog andere functies in, zoals in slaap vallen met muziek, gebruik als kookwekker, sportief trainen met de stopwatch en op tijd gaan slapen met de Bedtijd-functie. Deze tip vertelt de mogelijkheden van de stopwatch. Op de iPhone, iPad en Mac werkt dit nagenoeg hetzelfde. Verderop bespreken we ook hoe dit op de Apple Watch werkt.

Stopwatch op de iPhone, iPad en Mac in de Klok-app

De stopwatch heeft twee weergavemogelijkheden: digitaal en analoog. In beide gevallen zijn de functies hetzelfde. Door over het scherm te vegen, kies je een andere weergave. Op de Mac klik je op de klok om de weergave ervan te wijzigen.

Met de stopwatch kun je als volgt tijd meten: Druk op Start om de stopwatch te starten. De teller gaat lopen. Druk op Ronde om een rondetijd vast te leggen. Doe je dit meermaals, dan krijg je op die manier een lijstje met meerdere rondetijden op het scherm. De rode tijd is de langzaamste ronde, de groene is de snelste. Druk op Stop om de stopwatch te stoppen. Om weer opnieuw te beginnen, druk je op Reset.

Handig: je kunt tijdens het gebruik van de stopwatch gewoon andere apps openen. De stopwatch blijft op de achtergrond doorlopen.

Live Activiteit (iOS 18 en nieuwer)

Sinds iOS 18 verschijnt er op het toegangsscherm van je iPhone een Live Activiteit van een actieve stopwatch. Je ziet daarmee precies hoe ver de stopwatch is en kunt daarmee ook pauzeren, hervatten en rondetijden vastleggen, zonder de app te hoeven openen.

Stopwatch op de Apple Watch

Natuurlijk kun je op de Apple Watch ook gebruikmaken van de stopwatch. De app is standaard op iedere Apple Watch te vinden. Deze app heeft drie weergaven: een grote analoge klok met digitale klok erin, een weergave met drie digitale klokken en een grafiekje met rondetijden en een volledig digitale klok met rondetijden. Met de groene knop start je de tijdwaarneming, met de rode knop stop je. Ook kun je rondes vastleggen door op de grijze knop te drukken.

Witte of zwarte weergave?

In watchOS 10 heeft de Stopwatch-app een witte weergave, die zwart wordt in de always-on-status. Dit heeft Apple veel kritiek opgeleverd, omdat de app daarmee in het donker minder makkelijk bruikbaar is. Het scherm is dan namelijk wel erg fel en dat maakt het niet prettig om er langere tijd naar te kijken. In watchOS 11 en nieuwer heeft Apple de app daarom weer een donkere look gegeven. Het is niet mogelijk om zelf een weergave te kiezen.

De Stopwatch-app in watchOS 11 en nieuwer

Stopwatch op Apple Watch in watchOS 10

Stopwatch bedienen met Siri

Met Siri kun je ook de Stopwatch bedienen op de iPhone, iPad en Apple Watch. Zeg tegen Siri ‘open de stopwatch’ en de teller begint meteen te lopen. Je kunt de stopwatch ook stoppen met het commando ‘stop de stopwatch’, zelfs als je een andere app geopend hebt.

Met de HomePod kun je ook wekkers en timers instellen, maar een stopwatch zit er niet op.

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