Met GymKit kun je data uitwisselen tussen fitnessapparatuur en je Apple Watch. In deze gids bespreken we welke fabrikanten meedoen en op welke fitnessapparaten je het kunt verwachten. Ook heeft Apple het Apple Watch Connected-programma, om je meer te stimuleren met de Apple Watch naar de sportschool te gaan.

Apple heeft GymKit ontwikkeld. Het is sinds 2017 beschikbaar in een beperkte groep sportscholen en zorgt ervoor dat je je Apple Watch kunt laten ‘praten’ met apparaten in de sportschool. Sinds 2020 bestaat er ook een Connected-programma. Daarover lees je ook in deze uitleg.

Hieronder lees je over:

Wat is GymKit?

GymKit wordt ondersteund vanaf watchOS 4 en werd aangekondigd tijdens WWDC 2017. Het maakt gebruik van de NFC-chip die in elke Apple Watch aanwezig is. Je tikt met je Apple Watch op een geschikt toestel in de sportschool om gegevens uit te wisselen. Zo krijg je een nauwkeurige meting van je sportprestaties.

De Apple Watch is binnenshuis niet zo geschikt voor het schatten van afstanden, omdat er gebruik wordt gemaakt van GPS en polsbewegingen. Cardiomachines kunnen afstanden veel beter bepalen, maar hebben weer moeite om je hartslag te meten. Je moet daarvoor metalen vlakken op de handrail vasthouden, terwijl de Apple Watch het rechtstreeks op je pols meet.

GymKit lost deze problemen op door beide databronnen te combineren en voorkomt een bekende situatie: op de loopband zie je dat je hartslag 150 is, terwijl je Apple Watch 162 aangeeft. Ook het schatten van calorieën en afstanden kan nogal eens verschillen.

Wat is het Connected-programma?

Sinds 2020 heeft Apple nog een manier om gebruikers van de Apple Watch de sportschool in te krijgen. Met het Connected-programma verdien je beloningen door workouts te voltooien in de sportschool. Hiervoor heeft een select aantal sportscholen een samenwerking met Apple. Per bedrijf verschilt de beloning. Zo kun je soms korting krijgen op een Apple Watch of je sportschool abonnement.

Het nadeel van dit Connected-programma is dat het alleen met een handjevol sportscholen in de Verenigde Staten werkt. In de VS werkt Apple samen met sportscholen als Basecamp Fitness, Crunch Fitness, Orangetheory Fitness en YMCA. Wie weet dat we er ooit in Nederland en België misschien gebruik van kunnen maken, maar reken daar de komende tijd nog maar niet op. Een sportschool moet bijvoorbeeld ook voorzien zijn van apparatuur met GymKit en zoals je in deze uitleg kan lezen, is dat in Nederland nog niet beschikbaar.

Eén van de sportscholen heeft ook een accessoire gemaakt die de hartslagresultaten van je Apple Watch koppelt aan die van het systeem zelf.

Hoe activeer ik GymKit?

Om GymKit te gebruiken heb je een Apple Watch en een geschikt cardio-apparaat nodig, bijvoorbeeld een loopband of roeimachine.

Voordat je met je workout begint koppel je je Apple Watch draadloos met de loopband. Dit is vergelijkbaar met het uitvoeren van een Apple Pay-betaling: je drukt tweemaal op de zijknop. Daarna ga je sporten. Na afloop van de workout wordt de data alleen bewaard op de Apple Watch. De informatie op de loopband wordt gewist.

Lukt het koppelen met het fitnesstoestel niet, ga dan in de Watch-app op de iPhone naar Work-out > Detecteer fitnessapparaat. Zorg dat de schakelaar aan staat.

Waar is GymKit te gebruiken?

GymKit is momenteel alleen beschikbaar in een beperkt aantal sportscholen in de volgende landen:

Australië: Fitness First in Sydney en Melbourne.

Verenigd Koninkrijk: Virgin Active Mansion House in het centrum van Londen.

VS: Life Time Athletic in New York; in 2018 komt de Equinox-keten erbij.

Daarnaast zouden er locaties zijn in Canada, Japan, Singapore en Hong Kong. Het aantal locaties is dus nog zeer beperkt.

GymKit in gebruik

GymKit is momenteel nog vooral een tool voor ontwikkelaars en fabrikanten van fitnessapparatuur. Zij kunnen met GymKit zorgen dat een fitnessapparaat data kan uitwisselen met de Apple Watch. Je hoeft er zelf dus niets voor te doen, maar je zult vooral moeten afwachten totdat jouw sportschool overstapt op apparaten die het ondersteunen – en dat kan nog wel even duren.

Om het werkend te krijgen moeten fabrikanten hun fitnesstoestellen voorzien van NFC-lezers, die data kunnen uitwisselen met de Apple Watch. Ga je sporten, dan tik je even met je Watch tegen de NFC-lezer en de apparaten wisselen meteen data uit. Door data te combineren ontstaat er een duidelijker beeld van je prestaties.

Veel fabrikanten hebben zelf al geprobeerd om hiervoor een oplossing te vinden. Zo had Life Fitness al de LFConnect-app, waarmee je je iPhone of Android-smartphone met fitnessapparaten kon synchroniseren. TechnoGym heeft een soortgelijke oplossing met de Mywellness-app. Verder heeft Garmin geprobeerd om met draadloze ANT+ sensoren om data met fitnessapparaten uit te wisselen, maar het is niet erg wijdverbreid. Dat komt omdat je je maar net de speciale accessoires met ANT+ sensor moet hebben. Slechts drie fabrikanten doen eraan mee: Star Trac, Nautilus en Woodway.

Nou is het ook niet zo dat iedereen al een Apple Watch heeft, maar het maakt de oplossing wel een stuk makkelijker: als je een Apple Watch om je pols hebt, werkt het altijd.

Deze fabrikanten doen mee met GymKit

Het bijzondere van GymKit is dat heel veel fabrikanten bereid zijn om mee te doen. Apple heeft onder andere Life Fitness, TechnoGym en Matrix Fitness over de streep weten te trekken. Samen zijn ze goed voor 80% van de apparatuur die in sportscholen wordt gebruikt:

Cybex

Life Fitness

Matrix

TechnoGym

Schwinn

Star Trac

StairMaster

Nautilus/Octane Fitness

Core Health and Fitness hebben beloofd GymKit-ondersteuning aan te bieden op de cardio-apparaten die met OpenHub werken. Het gaat hier om toestellen met de merknamen Star Trac (vooral loopbanden), StairMaster (trapsteppers) en Schwinn (fietsapparaten).

Wanneer is GymKit beschikbaar?

De eerste fitnessapparaten die geschikt zijn voor GymKit, zijn vanaf het najaar van 2017 verschenen in sportscholen. Matrix Fitness gaat GymKit ondersteunen op alle consoles voor de 7xi- en 7xe-apparaten, die op loopbanden, elliptische trainers, steppers en klimmers en fietsen worden gebruikt. De apparaten van Matrix Fitness zijn te vinden bij de Nederlandse keten BasicFit, maar we hebben nog geen bevestiging gekregen dat dit werkt. Voor zover ons bekend zijn er nog geen sportscholen die GymKit ondersteunen, waardoor je zonder extra apps de gegevens van het fitnessapparaat kan synchroniseren met je Apple Watch en de Activiteit-app.

Bij Life Fitness zullen aanvankelijk alleen de apparaten van het eigen merk voorzien zijn van GymKit-ondersteuning. Dochtermerken zoals Cybex en SCIFIT volgen later. Bij Life Fitness vind je GymKit op de Elevation Series-cardioapparaten, waaronder elliptische trainers, loopbanden, trapklimmachines en fietsen. Als het apparaat voorzien is van een Discover SE3 HD-console is de kans groot dat het werkt met GymKit.

Het minst duidelijk is TechoGym. Zij beloven dat GymKit beschikbaar komt op ‘favoriete apparaten’ zoals loopbanden, elliptische machines, stationaire fietsen en trapklimmachines.

Gaat het echt snel lopen?

Nou, nee. Sportscholen zullen niet meteen al hun huidige fitnesstoestellen vervangen door modellen die geschikt zijn voor GymKit. Vooral bij kleine lokale sportscholen kan het wel even duren. Hoewel de fabrikanten van fitnessapparaten staan te springen om mee te doen, is er nog weinig nieuws van grote wereldwijde ketens zoals Fit for Free, Basic Fit en LA Fitness. Geen enkele heeft al aangegeven dat ze ermee aan de slag willen.

Het gemakkelijkst gaat het als de sportscholen alleen de consoles hoeven te vervangen en dus niet de hele machine.

Alternatieven voor GymKit

Veel sportscholen hebben wel hun eigen apps waarmee je oefeningen kan bijhouden. Dit gaat dan vaak in combinatie met een fysieke sleutel die aan jou gekoppeld is. Die maken weer verbinding met specifieke apps van sportscholen, die de gegevens ook weer doorsturen naar de Gezondheid-app. Het is een alternatief voor GymKit, waarmee je zonder extra apps of accessoires je Apple Watch tegen het fitnessapparaat houdt en je resultaten synchroniseert met de Activiteit-app.