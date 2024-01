Valbestendig iPhone-hoesje

Vorige week was breeduit in het nieuws dat er een iPhone zonder schade uit vlucht 1282 van Alaska Airlines was gevallen. Het bleek een hit op sociale media en veel mensen wilden weten welk hoesje er was gebruikt. Als je normaal een iPhone van een meter laat vallen kan het scherm al helemaal kapot zijn, terwijl er bij dit hoesje helemaal niets mankeerde. Het blijkt te gaan om de Spigen Cryo Armor-case, die je gewoon bij Nederlandse winkels kunt kopen. Maar er speelt misschien meer mee dan de wonderbaarlijke valbestendigheid van dit hoesje.

Als je namelijk de beelden van de vindplek bekijkt, dan lijkt het erop dat de iPhone in de bosjes langs een autoweg is terechtgekomen. De struiken en het andere groen langs de weg kunnen de val behoorlijk hebben gebroken. Als je je iPhone op een grasveld neergooit is de kans ook miniem dat het glas kapot gaat – tenzij er toevallig net een steentje ligt, maar dan heb je domme pech.

Fabrikant Spigen was er natuurlijk als de kippen bij om met de eer te gaan strijken. Het bedrijf postte zelfs een interview met de eigenaar van de iPhone op sociale media. Opmerkelijk daarbij is dat de iPhone fysiek goed was beveiligd met een extra valbestendig hoesje, maar dat de inhoud van de iPhone totaal niet was beschermd. Er was geen toegangscode ingesteld!

Spigen Cryo Armor

Wil je ook zo’n Spigen-hoesje, dan kan dat. We hebben ze bij meerdere Nederlandse winkels gevonden. Voor een prijs van iets meer dan 30 euro is jouw iPhone ook goed beschermd:

Jammer genoeg heeft Spigen geen uitvoering voor alle recente iPhone-modellen, ook niet via de eigen website.

Vooral bedoeld voor koeling

Toch is valbestendigheid niet het belangrijkste pluspunt van dit hoesje. Hij is er namelijk vooral voor bedoeld om je toestel koel te houden, bijvoorbeeld bij intensieve gamesessies. De buitenkant heeft een uniek geometrisch patroon genaamd AirCube. Dankzij zogenaamde ArticFlow Tech, wordt er gezorgd dat de lucht rondom het toestel zo goed mogelijk kan circuleren. Dit werkt als een soort koelsysteem. Door het zeskantige patroon heen zie je de onderliggende laag van siliconenrubber, die naar keuze blauw of rood is.

Wat valbestendigheid betreft heeft Spigen toch ook wel wat ingebouwd, namelijk Air Cushion Technology, dat dienstdoet als een soort airbag. Om te voorkomen dat de iPhone uit je hand glipt tijdens het gamen (of wanneer er opeens een gat in je vliegtuig zit) zijn er zijgrepen aanwezig. De hoes is verder nog geschikt voor draadloos opladen, maar heeft geen MagSafe-magneten ingebouwd.

