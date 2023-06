Nieuwe hulpmiddelen om een huisdiercamera te maken

Het nieuwe DockKit-framework voor ontwikkelaars zorgt ervoor dat je iPhone de bewegingen van je huisdier volgt. Je hebt hier wel een gemotoriseerde iPhone-houder voor nodig, die kan draaien en ook verticaal kan bewegen. Het is in dit geval niet een patent, maar een tool waarmee ontwikkelaars meteen aan de slag kunnen. Met behulp van de Animal Body Pose API (application programming interface) kan de iPhone een huisdier herkennen en vervolgens in beeld houden.



De software kan de houding van het huisdier herkennen, bijvoorbeeld zittend, staand of liggend. Ook kan de software herkennen of het dier zich hongerig gedraagt. Met de juiste gemotoriseerde houder kan de iPhone 360 graden rondkijken en inzoomen, zodat de dier goed in beeld is. Met beveiligingscamera’s is het vaak al mogelijk om mensen en huisdieren te tracken, zoals met die van Aqara . Maar met een (oude) iPhone kan het dus ook.

Vandaag kun je in de Apple Developer-app een sessie volgen over het gebruik van DockKit onder de naam ‘Integrate with motorized iPhone stands using DockKit‘. Daarnaast heeft Apple uitleg hoe je houdingen van huisdieren kunt onderscheiden in de sessie ‘Detect animal poses in Vision‘.

Zelf gaat Apple er niet mee aan de slag en het is dan ook niet een van de officiële functies van iOS 17. Apple geeft ontwikkelaars simpelweg de hulpmiddelen om zelf een app te maken, met de technologie die ze al hebben ontwikkeld. Dat is een positieve ontwikkeling, want zo zit je niet vast aan de software die bij je gemotoriseerde iPhone-houder wordt geleverd, maar krijg je meer keuze uit allerlei apps. Helaas geeft Apple geen advies welke gemotoriseerde houder je het beste kunt aanschaffen. Hopelijk komt hier in de developerssessie meer duidelijkheid over.

Wat Apple wel zelf uitbrengt als onderdeel van iOS 17 is de StandBy-functie, waarmee je iPhone een soort dashboard wordt als je ‘m op zijn kant op een MagSafe-dock zet. Dit zou wel eens een eerste stap kunnen zijn in de richting van een eigen smart home-display van Apple.