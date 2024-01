Apple blijkt de video ‘Introducing Apple Vision Pro’ op YouTube te hebben ingekort. Een van de functies die tijdens WWDC 2023 werd getoond, is eruit geknkipt. Daarnaast is de webpagina over de Vision Pro aangepast. De zin “vervang je plafond op magische wijze door een heldere, open hemel” is vervangen door “verander je kamer in een persoonlijke bioscoop met de Cinema Environment”. De geschapte functie is de Open Sky Environment, waarmee je het zicht op je plafond kunt vervangen door een virtuele hemel. In het originele filmpje ligt een vrouw op bed met een Vision Pro op haar hoofd. Door aan de knoppen te draaien verandert het plafond in een wolkenhemel.

Het verdwijnen van deze functie werd opgemerkt door @M1Astra op X (voorheen Twitter). Het is onduidelijk waarom de functie is verwijderd uit visionOS. Mogelijk werkte het nog niet goed en wilde Apple het niet als betafunctie uitbrengen. Het is ook mogelijk dat de functie te complex om te realiseren bleek en dat het helemaal is geschrapt. Of wellicht begon de tijd te dringen en lukte het niet om het in de eerste release te stoppen. In een toekomstige visionOS-update kan het dan alsnog worden toegevoegd.

De Open Sky Environment, zoals te zien in de oorspronkelijke video van Apple.

Ook op andere fronten is Apple nog niet helemaal klaar voor de release. Zo zijn nog niet eens de helft van de eigen apps omgezet naar visionOS, terwijl Apple verklaarde dat dit dankzij de grote overeenkomst in code tussen de verschillende platformen heel eenvoudig zou zijn. In demo’s worden alleen Keynote en Safari getoond, terwijl Apple heeft aangegeven dat ook Freeform en FaceTime zijn aangepast. Andere apps zoals Garageband zijn niet geoptimaliseerd en zullen als iPad-versie draaien op de Vision Pro.

Deze video van de WWDC 2023-aankondiging is opeens 11 seconden korter geworden, omdat Apple het fragment over de Open Sky Environment eruit heeft geknipt.

Wil je meer weten over de Vision Pro-apps en welke al klaar zijn voor de release, dan hebben we daar een apart overzicht van gemaakt.