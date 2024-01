Voor het eerst in lange tijd heeft Apple meer smartphones verkocht dan rivaal Samsung. Daarmee is Apple Samsung voorbij gestreefd als grootste fabrikant.

Het is nooit eerder gebeurd dat Apple de marktleider was in absolute aantallen. Toen de iPhone in 2007 op de markt kwam was Nokia de koploper, gevolgd door Samsung. Apple was toen nog druk bezig om een positie op te bouwen als fabrikant van smartphones. Samsung nam in 2010 de koppositie over en is ‘m sindsdien niet meer kwijtgeraakt. Tot 2023, want twee belangrijke marktonderzoekers, IDC en Canalys, hebben becijferd dat Apple in 2023 meer smartphones heeft verkocht dan enige andere fabrikant. Samsung zakt nu weer terug naar nummer twee.

De rest van de top 5 bestaat uit Chinese merken: Xiaomi, Oppo en Transsion. Opvallend is dat de grote namen van weleer vrijwel volledig zijn verdwenen: LG, ZTE en RIM (BlackBerry), maar ook HTC en Motorola stellen niets meer voor. Apple en Samsung zijn er nog wél, omringd door voornamelijk Chinese nieuwkomers.

Smartphones in 2007: RIM BlackBerry, Palm en Nokia bestaan niet meer, Samsung nog wel.

Als het om afzonderlijke toestellen gaat domineert Apple al wel jarenlang de top 10’s. Zo was de iPhone 13 in 2022 wereldwijd de bestverkochte smartphone, gevolgd door de iPhone 13 Pro Max en de iPhone 14 Pro Max. De enige niet-iPhones in de top 10 waren er twee van Samsung. Dat de Koreaanse fabrikant zo slecht scoort, komt omdat Samsung tientallen toestellen en varianten uitbrengt, voor verschillende markten. Daardoor zijn er maar weinig die als ‘bestverkocht’ bovenuit steken. Bij de iPhone is dat anders: daar zijn er altijd hardlopers – en dat zijn lang niet altijd de goedkoopste modellen. Volgens analist Ming-Chi Kuo zal de iPhone 15 Pro Max in de eerste helft van 2024 de bestverkochte iPhone zijn, ook al is ‘ie al een paar maanden op de markt.

Wat de cijfers van IDC en Canalys betreft, zijn er in 2023 ongeveer 1,1 miljard smartphones wereldwijd geleverd. Dat is 3,2 tot 4 procent minder dan in het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal trok de verkoop echter weer sterk aan en is een groei van 8 procent te zien.

Apple leverde volgens IDC vorig jaar ruim 234 miljoen smartphones en is daarmee marktleider. De cijfers van Canalys liggen er vlak in de buurt.

De top 5 smartphonefabrikanten van 2023 volgens IDC

Dit zijn de aantallen en marktaandelen die IDC noemt:

Apple: 234,6 miljoen (20,1%, was 18,8%) Samsung 226,6 miljoen (19,4%, was 21,7%) Xiaomi: 145,9 miljoen (12,5%) Oppo: 103,1 miljoen (8,8%) Transsion: 94,9 miljoen (8,1%)

De top 5 smartphonefabrikanten volgens Canalys

Apple (24%, was 25%) Samsung (17%, was 20%) Xiaomi (13%, was 11%) Transsion (9%, was 6%) Vivo (7%, was 8%) Overig (30%, was 30%)

Aziatische merken rukken op

Het relatief onbekende Transsion had in het voorgaande jaar nog een marktaandeel van 6 procent en groeit lekker door. Transsion is een Chinese holding die goedkope telefoons verkoopt onder de merken Itel, Tecno Mobile en Inifinix. Canalys zegt dat de twee grootste spelers, Apple en Samsung, zoeken naar nieuwe groei voor hun smartphone-business. Samsung focuste in 2023 op het midden tot hogere segment, maar verloor marktaandeel bij de budgettoestellen. in 2024 wil Samsung zich vooral op het hogere segment richten en wil met veel AI-functies aan een innovatief imago werken.

Apple profiteert ondertussen van doorlopende vraag in het hogere segment. Ook biedt Apple inruilplannen en rentevrije financieringsregeling. Op die manier weet Apple een breder publiek te bereiken, aldus Canalys. Maar er is een nieuwe kaper op de kust: Canalyst ziet de opkomst van Huawei, vooral op het vasteland van China. In de VS en Europa neemt de vraag naar duurdere toestellen juist wat af. Naast Huawei zijn ook OnePlus en Honor bezig om op te rukken. Maar daar heeft vooral Samsung last van.

‘Apple is duidelijk de winnaar’

IDC zag in de tweede helft van 2023 een sterke groei in low-end Android-spelers, zoals Transsion en Xiaomi. Maar door de “snelle groei in opkomende markten is de grootste winnaar duidelijk Apple”, zegt Nabila Popal van IDC. “Apple is niet alleen de enige speler in de top drie die jaarlijks positieve groei laat zien, maar verovert ook voor het eerst in de geschiedenis de nummer 1-positie. Dit alles ondanks de toegenomen uitdagingen op het gebied van regelgeving en de hernieuwde concurrentie van Huawei in China.” IDC wijt de daling bij Samsung gedeeltelijk aan de sterke verkoop van de iPhone 14-serie en de sterke start van de iPhone 15-serie.

Het positieve nieuws is echter, dat de smartphonemarkt na bijna twee jaar krimp eindelijk weer groeit. Blijkbaar hebben consumenten weer geld over voor een nieuwe smartphone – een aankoop die je gemakkelijk kunt uitstellen als je wat krap bij kas zit. Overigens vermoeden we dat Apple niet alleen marktleider is in aantallen, maar ook de hoogste omzet binnenhaalt van alle smartphonefabrikanten.