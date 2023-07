Vision Pro batterijen

Het is sinds de aankondiging van de Vision Pro alweer een tijdje stil geweest. Logisch, want er valt nu niet zoveel te doen. Het product zelf komt pas in 2024 (en nog niet in Europa) en ondertussen komt het vooral op de developers aan. Zij zullen moeten zorgen dat er begin volgend jaar voldoende ruimtelijke content beschikbaar is, waardoor mensen bereid zijn om 3500 dollar neer te tellen voor de headset. Het eerstvolgende moment om naar uit te kijken is als Apple de Vision Pro Developer Kits uitbrengt.



De voorbereidingen daarvan zijn nu getroffen: Apple heeft de back-end klaargezet waarmee de Vision Pro firmware-updates kan krijgen. Daarin is vastgelegd welke versie van de firmware geïnstalleerd moet worden bij een specifieke combinatie van hardware. Er zijn ook nieuwe details over modelnummers gevonden . Zo blijken er drie varianten te zijn van de Vision Pro battery kit, namelijk met modelnummer A2781 (de standaard batterij) en daarnaast A2988 en A2697.

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Het zouden batterijen kunnen zijn voor verschillende regio’s, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Het kan ook zijn dat het om drie verschillende batterijcapaciteiten gaat. Apple heeft zelf aangegeven dat de Vision Pro twee uur meegaat op een batterijlading. Ook weten we inmiddels dat de batterij niet zomaar verwijderd kan worden van de headset. De batterij is met een usb-c-poort op te laden en blijft daarbij verbonden met de Vision Pro.



De standaard battery pack van de Vision Pro.

Apple heeft beloofd om de Vision Pro Developer Kits in juli uit te delen aan ontwikkelaars, samen met de ontwikkelaarstools die nodig zijn om apps te kunnen maken. Met nog tien dagen te gaan in juli kan het niet lang meer duren. Het zal dan voor het eerst zijn dat mensen buiten Apple vrij zijn om de headset te proberen en selfies te maken. Tijdens WWDC mocht dat niet en gebeurde alles nog in een sterk gecontroleerde omgeving. Apple heeft ook beloofd dat ze apps op verzoek gaan controleren op compatibiliteit met Vision Pro en er zijn labs waarin ontwikkelaars hun creaties kunnen laten zien en om advies kunnen vragen. De meest dichtstbijzijnde labs zijn in Londen en München. Ook voor games staat alles nu klaar: Unity bracht deze week betaversies uit van de gameontwikkeltools voor Vision Pro.