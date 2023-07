In de Signal-app voor iPhone is het vanaf nu mogelijk om verstuurde berichten te bewerken. Het werkt nu alleen nog voor betatesters, maar over een maand of twee moet het voor iedereen beschikbaar komen.

Signal-berichten bewerken

Het bewerken van berichten in Signal kan alleen binnen 3 uur na het versturen. Ook zijn er maximaal 10 bewerkingen per bericht toegestaan, meldt de Nederlandse website Signalapp.nl. De functie is te vinden in betaversie 6.34 van Signal, waarin ook diverse technische verbeteringen en bugfixes zijn doorgevoerd. Daarnaast is er in de iOS beta-app van Signal ondersteuning voor nieuwe emoji uit Emoji 15.0 toegevoegd, met onder andere sambaballen en een gans. Deze zijn nog niet zichtbaar.



Maar het meest interessant is natuurlijk de mogelijkheid om Signal-berichten te bewerken. Dit doe je door lang te drukken op een verzonden bericht, waarna een menu met opties verschijnt. Nieuw hierin is de optie Bewerken.

Bij Signal is altijd de bewerkingsgeschiedenis zichtbaar, terwijl dat in WhatsApp niet zo is. In Signal zie je het label ‘Bewerkt’ (‘Edited’) als de tekst later is gewijzigd. Door op dit label te klikken kun je de eerdere bewerkingen zien. Je vindt deze ook terug bij de Berichtdetails. Het is dus meer bedoeld om een tikfout te herstellen, dan om een gênante opmerking weg te moffelen door het bericht in iets compleet anders te wijzigen. Het voordeel is dat iemand niet zomaar een bericht kan wijzigen en vervolgens iets beweren in de trant van: “dat heb ik nooit gezegd!”. Maak je een grote flater, dan kun je beter het bericht voor iedereen verwijderen en hopen dat het nog niet (in de preview) is gelezen.

Het bewerken van berichten werkt alleen als je de beta van Signal hebt geïnstalleerd. De ontvanger (zonder beta) krijgt wel te zien dat het bericht aangepast is, maar kan niet de geschiedenis terugzien. Als de functie over een tijdje voor iedereen beschikbaar is, lukt dat uiteraard wel. Wil je het nu alvast proberen, dan meld je je aan voor de beta via deze link.



Handig als je je bericht nog een beetje wil bijschaven (haha, get it?)

In de Berichten-app op de iPhone heb je sinds iOS 16 vijftien minuten de tijd om je iMessage-bericht te bewerken. Dat is dus een stuk korter. Bovendien kun je niet de bewerkingsgeschiedenis terugkijken. Signal is een van de best beveiligde chatapps voor de iPhone en wordt veel gebruikt door mensen die hun privacy voorop stellen.

