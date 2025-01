Apple’s Vision Pro is de eerste headset die Apple op de markt gebracht heeft, maar achter de schermen wordt er aan meer gewerkt. Apple zou al jaren bezig zijn met een AR-bril, die niet helemaal op zichzelf werkt. Maar Bloomberg meldt nu dat deze connected AR-bril geschrapt is.

‘Verbonden AR-bril van Apple geschrapt’

Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple deze week de beslissing genomen om de verdere ontwikkeling te staken. Het was de bedoeling dat de AR-bril eruit zou zien als een gewone bril met ingebouwde schermen. Maar om de bril te laten werken, zou er wel een verbinding met een ander Apple-apparaat nodig zijn. Oorspronkelijk wilde Apple de bril laten koppelen aan een iPhone, maar dat bleek in de praktijk teveel invloed te hebben op de batterijduur van de iPhone. Ook waren er zorgen over de rekenkracht van de iPhone, die nodig is om de AR-bril te laten werken. De AR-bril werd ook wel gezien als de goedkopere Apple-headset.

Daarom besloot Apple om de focus te verleggen naar de Mac. Maar doordat de bril alleen werkt als deze met een Mac verbonden is, beperkt dit ook de mogelijkheden in het alledaags gebruik. Het product bleek echter slecht te presteren bij demonstraties bij Apple-executives. Tegelijkertijd veranderde ook de gewenste functies regelmatig. Bij de poging om het design te vernieuwen, is uiteindelijk besloten om toch te stoppen met het project.

De bril had codenaam N107 en zou de concurrentie aan gaan met toekomstige AR-bril van Meta, die in 2027 zou verschijnen. Apple mikte op een release in diezelfde periode. Meta heeft al de brillen in combinatie met Ray-Ban en zou daar dus op den duur AR-displays aan toe willen voegen.

Technologie gebruikt voor toekomstige bril

Maar al het werk dat tot nu toe gedaan is, is volgens Bloomberg niet voor niets geweest. Apple zou door willen gaan met het ontwikkelen van de achterliggende techniek voor een eventuele toekomstige AR-bril. Apple zou verder nog wel een nieuwe mixed-reality headset in ontwikkeling hebben met codenaam N109.