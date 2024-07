Een nieuwe functie van de Foto's-app op de iPhone, iPad en Mac kan beschadigde of verdwenen foto's helpen herstellen. Ze worden in een apart album geplaatst, zodat je ze weer terug kan zetten in je bibliotheek.

Op de iPhone en iPad was al een manier om gewiste foto’s terug te zetten in je bibliotheek. Dat is vooral handig als je per ongeluk een foto verwijderd hebt of als iemand anders ongezien in je bibliotheek heeft zitten rommelen. Maar foto’s kunnen ook om een andere manier verdwijnen, bijvoorbeeld als er sprake is van een corrupt bestand of zelfs database. Of denk aan een foto die na het maken niet goed opgeslagen is. Voor dit soort gevallen komt deze nieuwe functie, die toegevoegd wordt in iOS 18, goed van pas.

Verdwenen of corrupte foto’s herstellen

In de Foto’s-app komt namelijk een nieuw album genaamd Herstelde foto’s. Deze map verschijnt alleen als er foto’s en video’s zijn die automatisch door de app hersteld zijn. Apple zegt dat je iPhone, iPad en Mac meteen op zoek gaat naar foto’s om te herstellen zodra je het toestel geüpdatet hebt naar iOS 18, iPadOS 18 of macOS Sequoia. Daarna vind je het album als volgt, maar dus alleen als er daadwerkelijk verdwenen of beschadigde foto’s gevonden zijn:

Open de Foto’s-app en scroll naar onderen. Bij het kopje Andere vind je de map met herstelde foto’s. Tik hierop. Je kan de foto’s in deze map permanent verwijderen of terugzetten in je bibliotheek. Tik op de foto of selecteer er meerdere. Kies voor Permanent verwijderen of Herstellen naar bibliotheek.

De nieuwe functie is waarschijnlijk het gevolg van een eerder probleem. Door een databasefout in iOS 17.5 werden verwijderde foto’s ineens teruggezet in de bibliotheek. Dit soort problemen zouden in de toekomst voorkomen moeten worden, doordat de Foto’s-app zelf zoekt naar problemen in de database en getroffen foto’s in de speciale map zet, kun je dergelijke fouten op deze manier zelf opsporen.

De functie wordt toegevoegd aan iOS 18 en de andere software-updates die later dit jaar verschijnen.

