De U1-chip in de iPhone 11-serie wordt nu nog maar in beperkte mate gebruikt, maar daar komt in iOS 14 verandering in. Ontwikkelaars kunnen dankzij het Nearby Interactions-framework meer doen met de U1-chip.

Als je een iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max hebt, heb je de beschikking tot de zogenaamde U1-chip. Deze chip maakt gebruik van Ultra-Wideband, een techniek waardoor locatiebepaling heel nauwkeurig is. Apparaten met U1-chip zien elkaars locatie tot op de centimeters nauwkeurig, maar Apple maakt er nu nog maar op zeer beperkte schaal gebruik van. In iOS 14 krijgen ontwikkelaars ook toegang tot de U1-chip, dankzij het Nearby Interactions-framework. Apps kunnen daardoor de functie van de U1-chip en Ultra-Wideband benutten.



U1-chip voor ontwikkelaars: straks ook in apps

Apps die van de U1-chip gebruikmaken, kunnen met elkaar communiceren en de precieze locatie naar elkaar doorsturen. Denk bijvoorbeeld aan een navigatie-app. Als je wil afspreken met een vriend die ook een iPhone 11 heeft, is het een stuk makkelijker om elkaar te vinden. De app vertelt je veel nauwkeuriger waar iemand precies is.

Apple geeft nog meer voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een virtueel waterballonnen gevecht, waarbij twee mensen in augmented reality elkaar kunnen bekogelen. Een ander voorbeeld is een taxi-app, waarbij de chauffeur zijn of haar exactere locatie kan delen met degene die een taxiritje wil maken. Een ander grappig voorbeeld is een interactieve versie van het spelletje Pong. Apple illustreert dit ook met een afbeelding, waarbij je je toestel beweegt om de bal terug te kaatsen. Doordat de toestellen elkaars exacte locatie weten, is je iPhone dus echt het ‘racket’ om de bal terug te kaatsen.

Een andere toepassing is de mogelijkheid voor fysieke winkels om je duidelijk te maken waar producten liggen. Apple zou dit kunnen gebruiken voor in de Apple Store. Technieken als iBeacons bieden ook al soortgelijke functies, maar de U1-chip maakt het veel nauwkeuriger.

Als je een app installeert die hiervan gebruikmaakt, moet je als gebruiker wel toestemming geven om de U1-chip uit te kunnen lezen. Denk aan een zelfde soort melding als een app je locatie opvraagt. Een beperking van de U1-chip is nog wel, dat het alleen goed werkt als het toestel in portretstand is.

