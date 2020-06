Firmware-update 2D15 voor AirPods Pro

Apple heeft vannacht een nieuwe firmware-update uitgebracht, uitsluitend voor de AirPods Pro. Het gaat om versienummer 2D27. Afgelopen mei kwam er ook al een update uit, met versienummer 2D15. Het is inmiddels de vierde keer op rij dat de AirPods Pro een update krijgen. Mogelijk heeft het verband met de nieuwe AirPods-functies voor 2020 die eraan zitten te komen. Apple wil Spacial Audio toevoegen, waardoor je een ruimtelijk geluid krijgt.



Waarschijnlijk zit die functie voor ruimtelijk geluid er nu nog niet in, maar legt Apple al wel de basis voor enkele iOS 14-functies. Ontwikkelaars zijn inmiddels aan de slag met de iOS 14 beta en beta’s van andere software-updates die eraan zitten te komen. Het is ook mogelijk dat Apple simpelweg wat bugfixes en prestatieverbeteringen heeft doorgevoerd.

Apple heeft via de releasenotes niet bekendgemaakt wat er nieuw is in deze firmware-update voor de AirPods Pro. De normale AirPods (1e en 2e generatie) hebben geen update gekregen.

AirPods Pro-update 2D27 installeren

Je kunt de update over-the-air installeren via je iPhone of iPad met de stappen verderop in dit artikel. Wil je weten wat de huidige firmware is?

Verbind je AirPods met je iOS-apparaat. Ga naar Instellingen > Algemeen > Info > AirPods. Kijk naar het getal achter Firmware-versie.

De update wordt automatisch geïnstalleerd. Dit gebeurt op de achtergrond, zodat je in feite niets hoeft te doen. Toch is er een manier om het updaten te forceren, mocht je ongeduldig zijn. Je doet de AirPods in de oplaadcase, sluit het doosje aan op een stroomvoorziening en opent het klepje. Zorg ervoor dat de AirPods met je iPhone zijn verbonden en sluit de oplaadcase. De update wordt – als het goed is – nu geïnstalleerd. Hou er rekening mee dat het eventjes kan duren.

In onze tip over de AirPods update installeren lees je er meer over.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods updaten (en handmatig firmware bijwerken) Een AirPods update installeren is zo gepiept: in deze tip leggen we uit waarom je nieuwe firmware voor de AirPods zou willen installeren en hoe je de update initieert.

Merk jij na de update een verschil? Laat het ons weten in de reacties!