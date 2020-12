Of je buren er blij mee zullen zijn, is vraag twee. Maar mocht je meer behoefte hebben aan bass tijdens het kijken van series, dan is het nu mogelijk om twee Sonos Subs te verbinden met je thuisbioscoop. Daarmee krijg je een nog diepere, rijkere bass voor films, tv-series en meer. Het zal vooral van pas komen als je muziek luistert terwijl de tv uitstaat. Gebruikers en professionele installatiepartners vroegen al langer om deze mogelijkheid en Sonos voegt het nu toe.



De Sonos Subs moeten gekoppeld worden aan een Sonos Arc, Beam, Playbar, Playbase of Amp. Verder moet je nog de software-update installeren, die vanaf vanmiddag 14:30 uur wordt uitgerold. Je vindt de mogelijkheid om een tweede Sub toe te voegen in de Sonos S2-app, onder thuisbioscoopopstellingen. Dt krijg je te zien als je de nieuwste Sonos-software downloadt en je systeem vervolgens gaat updaten.

Eén van de Subs moet een derde generatie zijn, omdat het wel wat extra verwerkingskracht vergt. De andere Sub mag ook een ouder model zijn, die je nog hebt liggen. Om er echt iets aan te hebben, moet je wel bij voorkeur beschikken over een grote woonkamer in een vrijstaand huis. Voor kleinbehuisden is een enkele Sonos Beam eigenlijk wel voldoende.

De nieuwste Sonos Sub 3.0 is regelmatig in de aanbieding. Deze speaker zorgt voor extra bas in je homecinemaset, ziet er stijlvol uit en brengt net dat extra kracht in het geluid van je thuisbioscoop. De actuele prijzen vind je hieronder.