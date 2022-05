Spraakmemo’s exporteren en delen

Gebruik je de Dictafoon-app van je iPhone, iPad of Mac om spraakberichten in te spreken? Dan wil je die gesproken memo’s misschien op een later moment van je iPhone halen of exporteren. In deze tip laten we zien hoe je dat het beste kunt doen.

Als je iCloud hebt ingeschakeld voor de Dictafoon-app, hoef je niets te doen om je eigen spraakmemo’s op je andere apparaten te beluisteren. Lukt het niet? Zorg voor een goed werkende internetverbinding en controleer of iCloud voor de Dictafoon-app aan staat op al je apparaten.

Spraakmemo’s exporteren en delen met anderen

Het delen van gesproken memo’s is eenvoudig. Je kunt ze bijvoorbeeld via iMessage of e-mail versturen naar jezelf of naar vrienden. Ook kun je ze vanuit de Dictafoon-app delen naar andere apps. Zo werkt het:

Start de Dictafoon-app op je iPhone, iPad of Mac. Selecteer de opname die je wilt delen. Op de iPhone en iPad tik je op de drie puntjes, gevolgd door de Deel-knop. Op de Mac klik je rechtsboven rechtstreeks op de Deel-knop. Kies de app of methode waarmee je de gesproken memo wilt delen, bijvoorbeeld e-mail. Het bestand wordt nu als bijlage meegestuurd met een e-mailbericht en heeft de extensie .m4a.

Bonustip: Gebruik je een Mac? Dan kun je de spraakmemo vanuit de Dictafoon-app gewoon slepen naar de plek waar je naartoe wil exporteren, zoals een chatgesprek of een map in Finder.

Gesproken memo’s overzetten naar de computer

Wil je liever een kabel gebruiken om je spraakmemo’s naar een computer over te zetten? Dat kan. Zo kun je via Finder (of iTunes voor Windows) je spraakmemo’s synchroniseren, maar we vinden dat niet heel eenvoudig. Zeker als je niet gewend bent om op deze manier je bestanden uit te wisselen.

Ons advies is om gebruik te maken van iMazing. Deze app voor Mac en Windows kan met een paar klikken onder meer je spraakmemo’s exporteren. iMazing is gratis te proberen, maar met de betaalde versie kun je zo veel als je wil exporteren.

Wil je meer weten over wat je kunt doen met de Dictafoon-app? Bekijk dan ons aparte artikel hierover. Wist je bijvoorbeeld al dat er een speciale versie is voor de Apple Watch?

Bekijk ook Dictafoon-app gebruiken op de iPhone, Apple Watch, iPad en Mac Met de Dictafoon-app kun je gesproken memo's opnemen op de iPhone, Apple Watch, iPad en Mac. Hoe werkt de Dictafoon-app? Dat lees je in deze tip.