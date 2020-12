WhatsApp voegt een winkelwagentje toe aan de app. Gebruikers kunnen daardoor meerdere producten tegelijk kopen via winkels die via WhatsApp producten aanbieden.

WhatsApp is de afgelopen jaren al steeds meer uitgegroeid tot meer dan alleen een app om in contact te blijven met vrienden en familie. Sinds begin 2019 is WhatsApp Business beschikbaar voor bedrijven, die daarmee in contact kunnen komen met gebruikers en hulp kunnen bieden bij supportvragen. WhatsApp biedt Business-gebruikers ook de mogelijkheid om producten te verkopen. Zo zijn er bloemenwinkels en bakkers die zo via WhatsApp producten verkopen. Maar je moest dan vaak per product afrekenen. WhatsApp laat nu weten dat het winkelen dankzij winkelwagens in WhatsApp makkelijker wordt.



Winkelen in WhatsApp met winkelwagens

Hoewel het winkelen in WhatsApp al een flinke tijd beschikbaar is, zijn er bij ons geen Nederlandse winkels bekend die dit al aanbieden. De functie wordt vooral veel gebruikt in landen als India, Indonesië en Brazilië, waar bedrijven minder middelen hebben om zelf een webshop te maken. Desondanks laat WhatsApp weten dat de winkelwagens nu wereldwijd in gebruik genomen kunnen worden.

Met zo’n virtueel winkelwagentje kun je meerdere producten bij een winkel via WhatsApp kopen. Als voorbeeld noemt WhatsApp een lokaal restaurant of een kledingwinkel. Je bladert door de complete catalogus en gooit alle producten die je wil hebben in je virtuele winkelwagentje. Je bestelling wordt dan als één chatbericht naar de winkel verstuurd.

Als voorbeeld noemt WhatsApp een bedrijf in Indonesië, dat al vroegtijdig aan de slag kon met de functie. Door het winkelwagentje is in één keer duidelijk welke producten iemand wil kopen, zonder dat je daarvoor telkens heen en weer berichten hoeft te sturen. Je gebruikt de functie door op de winkelknop te drukken bij een deelnemend bedrijf en producten toe te voegen aan je mandje.

Heb jij al eens via WhatsApp gewinkeld of zou je daar gebruik van maken? Laat het ons weten in de reacties.