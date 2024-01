Je kan je Apple TV updaten naar de nieuwste versie van tvOS, want tvOS 17.3 staat voor je klaar. Daarin is ondersteuning toegevoegd voor één nieuwe functie.

De afgelopen updates brachten op de Apple TV behoorlijk at fijne verbeteringen. Sterker nog: in tvOS 17.2 zagen we een gloednieuwe TV-app, een nieuwe bediening van de Siri-knop en nog meer. Er viel daardoor best wel weer wat te ontdekken. Hoe zit dat met tvOS 17.3? Die update biedt op het eerste gezicht weinig vernieuwingen, maar we hebben toch nog wat nieuws kunnen ontdekken.

tvOS 17.3 beschikbaar

tvOS 17.3 biedt namelijk ondersteuning voor de functie voor het delen van Apple Music-afspeellijsten. Met deze functie, die toegevoegd is in iOS 17.3 en iPadOS 17.3, kun je samen met anderen een afspeellijst maken en beluisteren in Apple Music en de Muziek-app. Dankzij tvOS 17.3, werkt de functie ook samen met de Apple TV en kun je ook daar de emoji-reacties van andere deelnemers bekijken.

Bekijk ook Samenwerken aan Apple Music afspeellijst in iOS 17.3: zo werkt dat Door samen te werken, krijg je de beste resultaten. Dat geldt natuurlijk ook voor afspeellijsten met de beste muzieknummers. In Apple Music kun je met iOS 17.3 of nieuwer samenwerken aan afspeellijsten. Deze tip legt uit hoe je dat doet.

Andere zichtbare verbeteringen hebben we niet gemerkt. Apple zal dus vooral gefocust hebben op bugfixes en verbeteringen achter de schermen. Mocht er toch nog iets meer opduiken, dan werken we dit artikel bij.

tvOS 17.3 downloaden

tvOS 17.3 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 17.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.