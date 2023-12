De Apple TV krijgt zoals altijd tegelijkertijd met de nieuwste iOS-versie ook weer een update. De afgelopen tijd zien we dat de Apple TV ook steeds vaker wat nieuwe functies krijgt, al zijn de verbeteringen de ene keer wat kleiner dan de andere keer. Maar voor tvOS 17.2 hebben we goed nieuws: daarin zitten meerdere nieuwe functies, waarvan sommige de manier veranderen hoe je de Apple TV gebruikt.

tvOS 17.2 is er: dit is er nieuw

tvOS 17.2 brengt drie belangrijke grote vernieuwingen: in de TV-app, de bediening met de Siri Remote en hoe je naar je gehuurd en gekochte iTunes-films kijkt.

#1 TV-app vernieuwd: nieuwe indeling en design

De grootste verandering vinden we in de TV-app. De Apple TV-app is niet alleen de thuishaven van Apple TV+, maar je kan er ook andere streamingdiensten koppelen en je vindt er de iTunes Store voor films. Met ingang van tvOS 17.2 is de app op de schop gegaan. Aan de linker zijkant is een nieuw hoofdmenu te vinden, dat je altijd kan openen door naar links te vegen. Dit menu bestaat uit de zoekfunctie, maar ook uit Apple TV+, de MLS Season Pass, de Store en Bibliotheek. Verder vind je hier ook nog je overige gekoppelde kanalen en apps.

Eerder gingen wij al hands-on met het nieuwe design van de TV-app en daar lees je meer over de veranderingen. De vernieuwingen en gewijzigde indeling gelden voornamelijk voor de Apple TV-versie. Op de iPhone en iPad zijn er ook wat kleinere wijzigingen doorgevoerd, met iOS 17.2 en iPadOS 17.2.

#2 Bediening met Siri-knop op afstandsbediening gewijzigd

De zijknop op de Siri Remote, waarmee je de assistent kan oproepen, werkt vanaf tvOS 17.2 net even anders. Dat geldt ook voor de microfoonknop op de vorige zwarte afstandsbediening. Om Siri te gebruiken, moet je de knop nu ingedrukt houden. Druk je hem eenmaal in, dan verschijnt er met ingang van tvOS 17.2 een nieuwe zoekbalk. Zeg maar een soort Spotlight zoals je dat van je iPhone, iPad en Mac kent. Hou vervolgens de microfoonknop weer ingedrukt en spreek je zoekterm in. Daarna wordt automatisch de Zoek-app geopend, waar je zoekterm ingevuld is. Je kan hier zelfs nog filteren op de TV- of Muziek-app.

#3 iTunes Movies-app verdwijnt

Met ingang van tvOS 17.2 is ook de iTunes Movies-app op non-actief gezet. De app staat nog wel op je beginscherm, maar hij is niet meer functioneel. Zodra je de app met tvOS 17.2 opstart, krijg je de melding dat je iTunes-films verplaatst zijn naar de TV-app. De niet meer functionele iTunes Movies-app verwijderen kan niet zelf: dat zal Apple uiteindelijk doen. Maar de inhoud gaat dus niet verloren, want dat vind je gewoon in het Store- en Bibliotheek-gedeelte van de TV-app.

tvOS 17.2 downloaden

tvOS 17.2 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 17.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.