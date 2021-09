De Apple TV heeft er zestien nieuwe screensavers bijgekregen in tvOS 15. Daarin vliegen we in slow-motion over spectaculaire natuurgebieden.

Nieuwe Apple TV-screensavers in tvOS 15

Met de nieuwe tvOS-screensavers blijft Apple dichtbij huis. Ze tonen Yosemite National Park (VS), de Grand Canyon (VS) en Patagonia (Chili). Van elke locatie zijn er respectievelijk 7, 5 en 4 video’s beschikbaar die in hoge resolutie de schoonheid van de betreffende natuurgebieden laten zien. Apple laat dankzij drones de regio’s die je misschien wel eens bezocht hebt vanuit een heel ander perspectief zien.



Yosemite National Park zal bij veel mensen wel bekend zijn. Zo herken je al snel de met sneeuw bedekte Half Dome en de gigantische gevel van El Capitan, waar ook een macOS -versie naar vernoemd is. De Tuolumne Meadows tonen een graslandschap met meren, omzoomd door bergen.

In de Grand Canyon volgen we stukken van de Colorado-rivier en herkenbare plekken zoals Burnt Canyon. Zuid-Amerika komt in beeld in de screensavers van de Patagonia-regio in Chili, om precies te zijn Torres del Paine. Ook hier zien we bergen en landschappen met rivieren en meren.

Dat er nieuwe screensavers in tvOS 15 te vinden zijn is nogal een big deal, want vorig jaar bevatte tvOS 14 geen enkele nieuwe – net op een moment dat tv-consumptie op z’n hoogst was.

Zo bekijk je de nieuwe tvOS 15 screensavers

De nieuwe screensavers verschijnen niet meteen bij het updaten naar tvOS 15. Het systeem checkt om de zoveel tijd of er nieuwe screensavers op de server van Apple klaar staan, dus je krijgt ze mogelijk niet meteen.

Wel kun je naar Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging gaan en aangeven dat je dagelijks nieuwe video’s wilt downloaden. Ook kun je op deze pagina alle reeds verschenen screensavers afspelen en genieten van de beelden. Je kunt ze eventueel via AirPlay doorsturen naar je tv-scherm om een indruk te krijgen van het overweldigende effect.

De tvOS-screensavers bestaan al sinds 2015 toen de vierde generatie Apple TV op de markt kwam. Naast de aerial screensavers vanuit vogelperspectief kun je ook Apple-foto’s en eigen foto’s als screensaver instellen. Apple voegt op onregelmatige momenten nieuwe screensavers toe, waarbij er een voorkeur is voor natuurgebieden. Maar er zijn ook stedelijke regio’s en oceanen in beeld gebracht, waar je in traag tempo overheen vliegt.

Zo kun je de speciale aerial screensavers bekijken:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging > Type. Kies voor In Vogelvlucht.

tvOS 15 bevat diverse kleine nieuwe functies, zoals verbeteringen voor AirPods en 4 simultane livebeelden van je HomeKit-camera’s. Bekijk ons overzicht van tien tvOS 15-functies om ze allemaal in beeld te hebben.