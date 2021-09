AirTags verdwenen

Heb je de update naar iOS 15 gemaakt en krijg je meldingen over ‘vreemde’ AirTags die met je meereizen, dan is het een goed idee om even in de Zoek mijn-app te kijken of je AirTags nog wel aanwezig zijn. Op de iCulture-redactie hebben twee mensen last van het probleem en we kregen ook een melding van iCulture-lezer Ernst, die meteen contact opnam met Apple Support. Ook elders lezen we over mensen die hun AirTags niet meer terug kunnen vinden in de Zoek mijn-app. Het tabblad Objecten is leeg.



Wat je in dat geval het beste kunt doen is de AirTag resetten . Daarbij haal je de batterij 5x eruit en druk je ‘m er weer in. Vervolgens kun je de AirTag weer toevoegen in de app.

Apple heeft vandaag een iOS 15.1 beta uitgebracht, maar de kans is klein dat het probleem al hierin is opgelost, aangezien het nu pas aan het licht komt. Wel kan Apple het in latere iOS 15.1 beta’s toevoegen. Een andere optie is dat Apple een kleine publieke update met versienummer 15.0.1 uitbrengt om de eerste foutjes weg te werken.

We hebben op iCulture een overzicht gemaakt van iOS 15 bugs en deze zullen we er ook in opnemen.

iCulture-lezer Ernst vertelt dat bij hem nog iets bijzonders aan de hand was: na het toevoegen van de AirTag was de eerdere koppeling ook opeens weer zichtbaar. Verder werkte bij hem de optie om tegen de AirTag te tikken niet meer en ook het terugvinden van het AirTag-serienummer lukte niet. Gelukkig kun je die ook nog op andere manieren vinden.

Heb jij er ook last van?