iTunes voor Windows crasht

Tegelijk met de release van iOS 15 heeft Apple ook een nieuwe versie van iTunes voor Windows uitgebracht. Die biedt ondersteuning voor iOS 15 en iPadOS 15. Maar blijkbaar is deze nieuwe versie alleen getest op Engelstalige pc’s. Als je een andere systeemtaal (zoals Nederlands) hebt ingesteld crasht iTunes. We ontvingen een melding van iCulture-lezeres Vivian, die er last van heeft. Maar ook in de Apple-supportfora is erover te lezen.



De boosdoener is iTunes 12.12.0.6 voor Windows. Het probleem doet zich voor bij de versie die je kunt downloaden via de Microsoft Store, maar ook bij de versie die op de Apple-website staat. Gebruikers krijgen een foutmelding: “iTunes cannot run because some of its required files are missing. Please reinstall iTunes.”

Dit kun je doen

Heb je te maken met dit probleem, dan zijn er twee tijdelijke oplossingen. Je kunt een oudere versie van iTunes voor Windows installeren, maar daarbij heb je het probleem dat de officiële ondersteuning voor iOS 15 er nog niet in zit. Voor mensen die toch al via iCloud synchroniseren hoeft dit geen probleem te zijn.

Een andere oplossing is dat je je systeemtaal naar Engels wijzigt, als dat voor jou werkbaar is. Daarna kun je iTunes normaal openen.

Ondertussen is het wachten op een fix. Apple heeft nog niet aangegeven dat die er komt, maar we verwachten ‘m wel binnen een paar dagen.