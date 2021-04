Productieproblemen bij Mini-LED

De 12,9-inch iPad Pro wordt de eerste Apple-tablet met een Mini-LED display. Volgens geruchten komt dit model in de eerste helft van 2021 uit. Bloomberg beweerde eerder al dat de nieuwe modellen in april komen en bevestigt dat nu nog eens. Toch zullen er van het 12,9-inch model aanvankelijk weinig stuks in de winkel liggen, vanwege een tekort aan Mini-LED. Apple zou tegen problemen aan zijn gelopen bij de productie, met name wat de toevoer van Mini-LED-schermen betreft. Deze schermtechnologie moet de huidige LCD-schermen vervangen, maar alleen in het grootste model van de iPad Pro. Mini-LED zorgt voor een beter contrast en helderder beeld.



Apple gaat volgens Bloomberg ondanks alles de 2021-modellen van de iPad Pro nog deze maand aankondigen. Ook DigiTimes meldde al eens dat april nieuwe iPad Pro’s gaat brengen. Mogelijk komt de duurdere en grotere versie met Mini-LED later op de markt. Het zou hierbij kunnen gaan om dagen of zelfs weken. Toch zou het nog steeds het eerste Apple-product zijn dat Apple voor 2021 aankondigt. Het kleinere 11-inch model komt wel in april uit. Bloomberg sprak met mensen die op de hoogte zijn van de roadmap van Apple . Verdere verbeteringen die we kunnen verwachten zijn ondersteuning voor Thunderbolt via de USB-C-poort en een A14X-chip gebaseerd op de Apple M1 . Het uiterlijk blijft vermoedelijk hetzelfde. Er is kans dat de Apple Pencil wel wordt vernieuwd , met een uiterlijk dat meer op de eerste generatie lijkt.

Of Apple ook een speciaal event gaat organiseren om de nieuwe producten aan te kondigen is nog onzeker. We zitten al bijna halverwege de maand en een uitnodiging is er nog niet geweest. Omdat het hoogstwaarschijnlijk weer om een online event gaat met vooraf opgenomen filmpjes hoeft Apple op zich niet vroegtijdig de uitnodigingen te versturen. Een event rond het einde van de maand kan nog steeds. Vorig jaar kondigde Apple de nieuwe iPad Pro-modellen aan via een persbericht.