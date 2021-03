In de code van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 is een verwijzing naar een nieuwe chip opgedoken, namelijk de A14X. Deze chip is zeer waarschijnlijk bedoeld voor de aankomende iPad Pro.

Het is geen geheim meer dat Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro. De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten geweest over de iPad Pro 2021, die volgens de laatste berichten in april onthuld gaat worden. Vermoedelijk draait deze iPad standaard op iPadOS 14.5, de aankomende grote tussentijdse update. In de nieuwste beta van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 ontdekte 9to5Mac een verwijzing naar een nieuwe nog niet bestaande chip. Het zou gaan om de A14X-chip.



‘Verwijzing naar A14X-chip in nieuwste iOS-beta’

In iOS 14.5 is een verwijzing naar een chip met de codenaam 13G ontdekt. In de besturingssystemen wordt altijd verwezen naar dergelijke codenamen. De 13G-naam is nog niet eerder voorbij gekomen en wordt dan ook nog niet gebruikt in een huidige iPhone of iPad. Op basis van eerdere codenamen lijkt het erop dat de 13G de nieuwe A14X-chip is. Dit is een variant van de huidige A14-chip die Apple voor de iPhone 12-serie en iPad Air 2020 gebruikt.

De A14X-chip is zeer waarschijnlijk de motor achter de iPad Pro 2021. Voor de iPad Pro-familie gebruikt Apple altijd een extra krachtige versie van een eerdere A-chip. Bij het huidige model koos Apple voor de A12Z-chip, een variant van de A12X-chip van de iPad Pro 2018. In de A12Z-chip zit een extra grafische core, onder andere voor de LiDAR Scanner. In de nieuwe A14X-chip worden meer verbeteringen verwacht. Mogelijk wordt dit de snelste chip die Apple ooit gemaakt heeft.

De A14X-chpi is namelijk gebaseerd op de T8103, de codenaam van de M1-chip. Al eerder beweerden bronnen dat de nieuwe chip qua prestaties op hetzelfde niveau ligt als Apple’s eerste eigen Mac-chips. Volgens die bron krijgt de iPad Pro 2021 ook een Thunderbolt-aansluiting, net als de recente Macs. Naast de chip bevat de beta van iOS 14.5 ook de codenamen naar de nieuwe iPads, namelijk J517, J518, J522 en J523. Vermoedelijk gaat het om de twee formaten, beide met en zonder mobiele verbinding.

Nu verwijzingen naar de chip ontdekt zijn in iOS 14.5, kan het niet lang meer duren voordat Apple de iPad Pro 2021 gaat aankondigen. De release van de iPad Pro 2021 met mini-LED zou dan ook op z’n vroegst in april zijn. In onze round-up lees je wat we nu allemaal al weten van de nieuwe iPad Pro 2021.