Het is geen grap: deze wasmachine is speciaal gemaakt om je AirPods te reinigen. Ze kunnen na verloop van tijd behoorlijk vies worden.

Cardlax EarBuds Washer

Is het geluid van jouw AirPods steeds minder geworden? Dan kan het best zo zijn dat de gehoorgang vol zit met oorsmeer. Met kneedgum en wattenstaafjes kun je zelf al veel doen, maar wie ervan gruwelt om zelf aan de slag te gaan, kan het nu ook door een apparaatje laten doen. Deze Cardlax EarBuds Washer is een miniatuur wasmachine voor op je bureau, waarmee je je AirPods eenvoudig kunt schoonmaken. Eerder kwamen dezelfde makers al op de proppen met een massageapparaatje om je spieren elektrisch te stimulieren. Dat was een succesvol crowdfundingproject en nu kiezen de makers opnieuw voor Kickstarter om hun idee te financieren.



Als je het deksel van de EarBuds Washer openklapt zie je een kleine borstel die ronddraait. Deze verwijdert grotere stukken vuil en kan ook bij de dieper gelegen delen. Nadat de voorwas klaar is gooi je de AirPods in een soort trommel die rondom een centrale as is aangebracht. Een combinatie van makeup-sponsjes en 70% alcohol moet de rest doen. Terwijl de trommel ronddraait vegen de sponsjes over het oppervlak, waardoor ook kleinere deeltjes worden gereinigd.

Al het verzamelde vuil komt onderin de EarBuds Washer te liggen. Om de machine zelf weer schoon te maken kun je de binnenkant eruit halen en onder de kraan afspoelen. Het schoonmaken beschadigt de oortjes niet, beloven de makers. En het werkt ook met oortjes van andere merken zoals Samsung en Bose.

Veel belangstelling op Kickstarter

Je moet $33 via Kickstarter investeren om mee te doen aan het project. Als alles lukt krijg je ze vanaf juni toegestuurd. De benodigde financiering is al meer dan tienvoudig binnen, dus zo’n grote grap is het nu ook weer niet. Er zijn echt mensen die dit willen hebben.

Wil je geen extra plastic rommel in huis halen, dat toch maar in de weg staat, dan kun je natuurlijk ook gewoon handmatig je AirPods schoonmaken.