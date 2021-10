Kun je het geheugenkaartslot in de MacBook Pro 2021 gebruiken om snel foto's uit te laden, of als extra opslag? Nu de specs bekend zijn, weten we wat de mogelijkheden zijn.

Sd-kaartslot in de MacBook Pro: snel genoeg?

Het probleem bij de meeste MacBooks is dat je achteraf maar moeilijk kunt upgraden. Heb je de opslag wat te zuinig gekozen, dan zul je gebruik moeten maken van cloudopslag of een externe schijf. Met de komst van de MacBook Pro 2021 lijkt dat in één klap te zijn opgelost: er zit een sd-kaartslot in waar je een geheugenkaartje in kunt stoppen om je opslag uit te breiden of om foto’s van je camera uit te laden. Maar ligt de snelheid hoog genoeg om het ook praktisch bruikbaar te maken? Daarover heeft Apple nu opheldering gegeven. Het geheugenkaartslot is compatibel met UHS-II en ondersteunt snelheden tot 312 MB/s.



Dat er weer een sd-kaartslot in de MacBooks zit is eigenlijk opmerkelijk, want in 2016 verklaarde topman Phil Schiller nog dat dergelijke geheugenkaartsloten niet handig waren : het kaartje steekt er half uit en je kunt beter een losse sd-kaartlezer aanschaffen. Dit jaar lijkt Apple van mening te zijn veranderd, want het geheugenkaartslot is terug.

Uiteraard profiteer je alleen van de optimale snelheid als je de juiste geheugenkaart erin stopt. Daarbij heb je keuze uit:

UHS-I: tot 140 MB/s

UHS-II: tot 312 MB/s

UHS-III: tot 624 MB/s

Het kan nog sneller met SD Express, maar het zal een probleem zijn om daarvoor geschikte geheugenkaartjes te vinden. Geheugenkaarten met UHS-II zijn echter goed te verkrijgbaar, maar verwacht geen extreme uitbreiding van de hoeveelheid opslag. Je vindt ze in de winkel met 32GB, 64GB, 128GB en heel soms met 256GB, maar niet veel meer. Qua opslagcapaciteit schiet dat niet echt op, als je bedenkt dat je op het basismodel van de MacBook Pro al 512GB opslag krijgt en dat veel mensen voor 1TB zullen kiezen. Je zou voor geheugenkaartjes met meer opslag kunnen kiezen, maar die zijn vaak wat trager.

ook qua leessnelheid valt het tegen, als je het vergelijkt met de snelheid waarmee je je SSD kunt uitlezen. Apple schrijft op de website:

Je MacBook Pro bevat standaard een razendsnelle SSD van 512 GB met een sequentiële leessnelheid tot 7,4 GB/s. Je kunt deze opslagruimte uitbreiden tot maximaal 8 TB, zodat je meer ruimte hebt voor je documenten, foto’s, muziek, video’s en apps.

Dit is gebaseerd op eigen tests, uitgevoerd in september 2021, waarbij gebruik is gemaakt van protypes van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro. Vorig jaar noteerden onafhankelijke benchmarks van de MacBook Air 2020 nog SSD-snelheden van 2190 MB/s (schrijven) en 2674 MB/s (lezen). We wachten nog op de eerste benchmarks van de nieuwe MacBook Pro’s, maar je kunt erop rekenen dat het om meerdere gigabytes per seconde gaat. En dan valt 312 MB/s wel wat tegen.

Apple kan daar op zich niet zoveel aan doen. Het probleem is dat de ontwikkelingen op het gebied van geheugenkaartjes niet echt snel gaan. Veel UHS-II geheugenkaartjes dateren alweer uit de periode 2016-2018. Deze standaard heeft als bijzonderheid de toevoeging van een tweede rij pinnen en het gebruik van Low Voltage Differential Signaling (LVDS) voor hogere transfersnelheden. De UHS-III specificatie werd al in 2017 aangekondigd en daarmee verdubbelde de snelheid, maar de geheugenkaartjes hangen nog niet bij bosjes in de winkel.

Meer poorten op de MacBook Pro

Het sd-kaartslot is een van de drie poorten die zijn teruggekeerd naar de MacBook Pro, nadat ze in 2016 verdwenen. Ook HDMI en MagSafe zijn terug en je krijgt drie Thunderbolt 4-poorten, plus een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Het belangrijkste is echter dat ze op de M1 Pro- en M1 Max-chip draaien en dat er een mini-LED display met ProMotion in zit. Daarnaast hebben deze modellen een 10 uur langere accuduur en een goed toetsenbord. Wat je wel moet opgeven is de Touch Bar, want die zit er niet meer in.

Mocht je niet beschikken over de nieuwste MacBook Pro, dan zou je ook een losse UHS-II-geschikte kaartlezer kunnen aanschaffen voor rond de 25 euro: