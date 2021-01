Via muziekdienst Spotify kun je binnenkort ook audioboeken beluisteren. Er loopt een test met een handjevol boeken uit het publieke domein, waaronder Frankenstrein en The Awakening.

Spotify-pilot met luisterboeken

De boeken zijn weliswaar rechtenvrij en ook al op allerlei andere plekken gratis te vinden, maar Spotify heeft er toch iets eigens mee gedaan. Het zijn originele opnames die speciaal voor Spotify zijn gemaakt.

Dit zijn de beschikbare boeken:

Mary Shelley’s ‘Frankenstein’, voorgelezen door David Dobrik

‘Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave’, door Forest Whitaker

Kate Chopin’s ‘The Awakening’, door Hillary Swank

Jean Toomer’s ‘Cane’, door Audra McDonald

Charles Dickens’ ‘Great Expectations’, door James Langton

Charlotte Bronte’s ‘Jane Eyre’, door Sarah Coombs

Nella Larsen’s ‘Passing’, door Bahni Turpin

Stephen Crane’s ‘Red Badge of Courage’, door Santino Fontana



Voor elk wat wils dus, maar het zijn wel allemaal Engelstalige boeken. Spotify heeft bovendien de serie ‘Sitting with the Classics’ laten maken, waarin Harvard-hoogleraar Glenda Carpio elk boek uitvoerig bespreekt. Wellicht hadden ze liever Oprah Winfrey gehad, maar die staat al onder contract bij Apple. De hoogleraar bespreekt elk boek tot in detail, inclusief de historische context. Ook maakt ze de besproken thema’s en verhalen begrijpelijk voor een hedendaags publiek. De audioboeken zullen wereldwijd beschikbaar worden gesteld, maar alleen in Engelstalige landen zoals de Verenigde Staten en Australië zal Spotify er ook reclame voor maken.

Volgens Spotify is het slechts een test, om te kijken of abonnees van de dienst interesse hebben in luisterboeken. Eerder investeerde Spotify al stevig in podcasts: er werd zo’n 800 miljoen dollar geïnvesteerd in overnames van Gimlet Media, The Ringer en exclusieve rechten op podcasts zoals The Joe Rogan Experience. Er staan nu 1,9 miljoen podcasts op het platform en 22% van de abonnees luistert er wel eens naar. Apple zou als gevolg daarvan bezig zijn met betaalde podcasts, als reactie op Spotify.

Audioboeken vormen de volgende stap. Daarmee opent Spotify de aanval op concurrenten als Audible (onderdeel van Amazon) en de audioboekencollectie van Apple. Bij Apple moet je echter per boek betalen en vaak gaat het dan om een prijs die nog iets hoger ligt dan de digitale variant die je zelf moet lezen. Bij Spotify zijn de luisterboeken vooralsnog gratis.