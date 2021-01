Het vak van horlogemakers is een echt vakmanschap. Over wijzerplaten wordt dan ook vaak goed nagedacht, ook door Apple. Toch heeft Apple zich wel degelijk laten inspireren door bestaande wijzerplaten van iconische horlogemerken en -modellen. Designer Arun Venkatesan heeft in een blogpost vijf bekende wijzerplaten van de Apple Watch onder de loep genomen en vergeleken met de originele van klassieke horloges.



Apple’s inspiratie voor de Apple Watch wijzerplaten

In het artikel, dat zeer de moeite waard is om te lezen als je geïnteresseerd bent in horloges en design, kijkt de ontwerper naar Apple’s versies van de California-, Chronograph-, Chronograph Pro-, Count Up- en GMT-wijzerplaten. Zo is de California-wijzerplaat geïnspireerd op Rolex-modellen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het is een combinatie van gewone en Romeinse cijfers. De ontwerper geeft een stukje geschiedenis achter het ontstaan van de wijzerplaat.

Originally called the “error proof” or “high visibility” dial, it adorned the fronts of “bubble back” Rolexes — so-called because of the bubble-shaped back that gave the watches a thin appearance. Strikingly, the indices are set both in Roman and Arabic numerals where other watches would stick to one or the other. It’s thought that mixing numerals aids both the wearer and his brothers-in-arms in reading the watch in low visibility conditions.

Apple’s variant geeft meer mogelijkheden tot verschillende designs. Ook kan je zowel een ronde als rechthoekige variant kiezen. Een detail is dat bij de standaard versie de cijfers in een ietwat afgeronde vorm weergegeven worden, in Apple’s eigen San Francisco-lettertype.

Apple’s GMT-wijzerplaat

Eén van de nieuwere wijzerplaten van de Apple Watch is de GMT-wijzerplaat. Dit type wijzerplaat is ontstaan halverwege de 20e eeuw, als gevolg van de opkomst van internationaal reizen. Hierdoor werd de noodzaak om meerdere tijdzones te volgen steeds groter.

The rise of the jet age saw with it a drastic increase in intercontinental travel. This boom created a new problem for travelers and pilots alike — adjusting to timezones. Glycine was the first brand to introduce a watch capable of tracking two time zones with the Airman, which debuted in 1953. It was nearly immediately overshadowed by a new watch from Rolex the next year.



Afbeelding via Rolex

Apple’s GMT-wijzerplaat is hevig geïnspireerd op de GMT Master van Rolex. Dat zie je bijvoorbeeld aan de gekleurde ring aan de buitenkant. Rolex had destijds drie varianten, namelijk Pepsi, Coke en Batman. De versies op de Apple Watch gebruiken soortgelijke kleuren als de vroegere Rolex GMT Master.

Het hele verhaal is zonder twijfel de moeite waard om te lezen. Het geeft een mooi inkijkje in de wereld van horloges en Apple’s eigen visie op klassieke wijzerplaten.