De prijs van Spotify is al jarenlang hetzelfde gebleven en er zijn allerlei manieren om korting op Spotify te krijgen. Volgens Mashable krijgen gebruikers uit het Verenigd Koninkrijk en Europa een e-mail waarin de mededeling over de prijsverhoging vermeld staat. Vanaf 30 april worden sommige lidmaatschappen duurder, al is het nog niet helemaal duidelijk of dit voor heel Europa geldt.



Prijsverhoging voor Spotify: ook in Nederland?

In de e-mail is te lezen dat het Premium-abonnement vanaf 30 april verhoogd wordt, afhankelijk van het type lidmaatschap. Het prijsverschil is bij het studentenlidmaatschap €1 hoger, maar bij de Premium Family gaat het zelfs om een prijshoging van €3 per maand. Meestal krijgen gebruikers nog één maand voor het huidige tarief, maar vanaf juni zou de nieuwe prijs betaald moeten worden.

De prijsverhogingen die nu bekend zijn, zijn:

Spotify Premium Duo: +€1 per maand (€13,99)

Spotify Premium Family: +€3 per maand (€17,99)

Spotify Premium Student: +€1 per maand (€5,99)

Onduidelijkheid over Nederland en België

Er zijn momenteel vooral gebruikers uit het Verenigd Koninkrijk die melding maken van de ontvangen e-mail over de prijsverhoging. Maar er zijn ook berichten over de prijsverhoging in euro’s vanuit Europa. Op de website van Spotify staan momenteel nog de oude prijzen vermeld, maar dat geldt ook voor de prijzen in het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben op de redactie nog geen e-mail gekregen over de prijsverhoging, dus of het ook voor Nederland en België geldt is nog niet duidelijk.

De prijsverhoging lijkt op een vreemd moment te komen. Spotify laat vandaag weten in sommige landen een nieuwe muziekspeler voor de Facebook-app uit te rollen en tegelijkertijd kwam het nieuws naar buiten dat de eigenaar van Spotify van plan is om de voetbalclub Arsenal te kopen.

Heb jij al een e-mail van Spotify ontvangen over de prijsverhoging? Laat het ons weten in de reacties.