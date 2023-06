We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: The Crowded Room

Een psychologische thriller die zich afspeelt in Manhattan in de zomer van 1979. Een jonge man (Tom Holland) wordt gearresteerd voor een schokkende misdaad en een onwaarschijnlijke rechercheur (Amanda Seyfried) moet het mysterie erachter oplossen.

Bekijken: The Crowded Room

Avatar: The Way of Water

Te zien bij: Disney+

De bioscoopfilm is nu bij een streaming videodienst te zien. Twaalf jaar na het verkennen van Pandora en zijn toetreding tot de Na’vi, heeft Jake Sully sindsdien een gezin met Neytiri grootgebracht en zich binnen de clans van de nieuwe wereld gevestigd. Natuurlijk kan vrede maar zo lang duren. Vooral wanneer de militaire organisatie uit de originele film terugkeert om “af te maken wat ze begonnen”.

Saint X

Te zien bij: Disney+

Een misdaadthriller die zich afspeelt in meerdere tijdlijnen. Een vrouw overlijdt tijdens een tropische vakantie onder verdachte omstandigheden. Dit blijkt een langdurig effect te hebben op haar jongere zus.

Flamin’ Hot

Te zien bij: Disney+

Het inspirerende verhaal van Richard Montañez, een onderhoudsman bij chips-fabrikant Frito-Lay. Dankzij zijn Mexicaans-Amerikaanse achtergrond kon hij een revolutie ontketenen met de Flamin’ Hot Cheetos, de hete zoutjes die de snackindustrie veranderden en een fenomeen werden in de internationale popcultuur.

Arnold

Te zien bij: Netflix

Vorige week al genoemd, maar nu volledig te kijken. Nadat eerder al zijn nieuwe serie FUBAR van start ging bij Netflix, is er nu een driedelige documentaire te zien. Het drieluik gaat over zijn leven als bodybuilder, filmster en politicus.

Human Resources (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

In deze spin-off van ‘Big Mouth’ krijgen lovebugs, hormoonmonsters en een reeks andere wezens te maken met romantiek, drama op de werkplek en hun menselijke klanten.

Tour the France: Unchained

Te zien bij: Netflix

Netflix duikt in de wereld van de Tour de France en volgt zeven teams door de pieken en dalen van vorig jaar.

New Amsterdam (seizoen 5)

Te zien bij: Netflix

Het vijfde en laatste seizoen van de ziekenhuisserie New Amsterdam nu te zien bij Videoland. Je kunt hier ook de eerdere vier seizoenen streamen. Het draait om de eigenzinnige maar briljante dokter Max Goodwin (Ryan Eggold uit The Blacklist), die de leiding heeft over het oudste openbare ziekenhuis in New York.

First Five (seizoen 1)

Te zien bij: HBO Max

First Five volgt voormalig premier Sanna Marin aan het roer van de Finse regering in ongekende tijden. De documentaire gaat achter de schermen om getuige te zijn van het leven van het wereldberoemde vrouwelijke kabinet en verkent thema’s van macht en vrouwelijkheid.

Unprecedented (seizoen 1)

Te zien bij: HBO Max

Een exclusief kijkje in de levens en acties van Donald Trump en het eerste gezin tijdens zijn herverkiezingscampagne in 2020. Wees getuige van de rauwe beelden achter de schermen, inclusief het laatste interview dat Trump als president gaf.

Culpa Mia

Te zien bij: Amazon Prime Video

Noah moet haar stad, vriendje en vrienden achterlaten en intrekken in het landhuis van William Leister, de nieuwe rijke echtgenoot van haar moeder. Op zeventienjarige leeftijd, trots en onafhankelijk, verzet Noah zich tegen haar nieuwe luxe leven. Daar ontmoet ze Nick, haar nieuwe stiefbroer, en al vanaf het begin is er een botsing tussen hun sterke persoonlijkheden. Noah ontdekt al snel dat achter het beeld van de perfecte zoon, Nick een leven leidt van vechten, gokken en illegaal autoracen. Juist waar ze altijd voor is gevlucht. Ondanks de kloof tussen hen, beginnen beiden een onweerstaanbare aantrekkingskracht te voelen die al snel omslaat in een vurige en ongeremde passie. Zelfs hun aanhoudende rivaliteit en de weerstand van hun omgeving kunnen hen er niet van weerhouden heimelijk en smoorverliefd te worden. Maar Nick’s turbulente heden en Noah’s stormachtige verleden zullen zowel hun levens als hun verboden liefde op de proef stellen.

Creed III

Te zien bij: Amazon Prime Video

Nadat hij de bokswereld heeft gedomineerd, is het Adonis Creed zowel in zijn carrière als in zijn gezinsleven voor de wind gegaan. Wanneer jeugdvriend en voormalig bokstalent Damian weer opduikt na een lange gevangenisstraf, wil die graag bewijzen dat hij een kans verdient in de ring. De confrontatie tussen de voormalige vrienden is meer dan alleen een bokspartij. Om de rekening te vereffenen moet Adonis zijn toekomst op het spel zetten om het op te nemen tegen Damian, een bokser die niets te verliezen heeft.

Beau en Michiel in Amerika (seizoen 1)

Te zien bij: Videoland

Michiel Vos en Beau van Erven Dorens kennen elkaar al sinds hun studententijd. Beau gaat op bezoek bij Michiel in zijn woonplaats New York City en samen gaan ze op reis door Amerika. Het land van enorme verschillen tussen arm en rijk en politieke verdeeldheid, maar ook het land van Hollywood, sportfanatisme en prachtige natuur.

Toen ik je zag

Te zien bij: Pathé Thuis

Voor de buitenwereld leiden acteurs en geliefden Esther en Bastiaan een droomleven. Maar er is een kant van hun leven die maar weinigen zien: de depressies en angsten waar Bastiaan mee kampt hebben een steeds grotere impact op hun levens.

To Leslie

Te zien bij: Pathé Thuis

Leslie, een alleenstaande moeder uit Texas, wint onverwachts de loterij. Ze jaagt het geld er in een rap tempo doorheen, en ondertussen verliest ze alles wat haar dierbaar is.

