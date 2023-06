Er waren al protesten gepland vanwege het nieuwe beleid. Meer dan 4.000 subreddits zijn van plan om op 12 juni te protesteren, waardoor een groot deel van Reddit tijdelijk offline gaat. Ze proberen daarmee hun solidariteit te betuigen met kleine zelfstandige ontwikkelaars zoals Christian Selig, die noodgedwongen moet stoppen met zijn populaire app Apollo. Gaat hij door, dan zal hij $20 miljoen per jaar moeten afdragen aan Reddit en dat bedrag kan hij simpelweg niet opbrengen, ook niet als premium-gebruikers het dubbele gaan betalen. Vrijwel alle andere third party Reddit-apps gaan er ook mee stoppen. De gebeurtenissen hebben ook boosheid gewekt bij Een van de populairste subreddits, r/iphone. Zij zijn van plan om onbereikbaar te blijven totdat er een redelijke oplossing is gevonden.



Eind mei kregen de appontwikkelaars informatie over het nieuwe Reddit-platform en ze krijgen een maand de tijd om hun apps erop aan te passen. Voor de maker van Apollo is die tijd te kort en zijn de toekomstige kosten te hoog, waardoor hij opgeeft. CEO Steve Huffman organiseerde op 8 juni nog wel een Ask Me Anything-sessie , maar die liep op niets uit. In plaats van mee te denken aan een oplossing probeerde Huffman de ontwikkelaar van Apollo zwart te maken.

De moderators van de iPhone subreddit volgden de ontwikkelingen ook op de voet en hebben maatregelen aangekondigd:

In the (somewhat unlikely) scenario that Reddit’s leadership has a change of direction that sees the reversal the recent API policy change, we will reopen the subreddit, but until this happens, r/iPhone will be unavailable for use in any capacity whatsoever.

Oorspronkelijk was het protest bedoeld voor 48 uur, maar na de AMA-sessie met de CEO werd duidelijk dat Reddit niet van plan is om een redelijke oplossing te bieden. Nu de subreddit op private staat kunnen alleen moderators en goedgekeurde leden de berichten zien. Ondertussen is er een Discord-server opgericht door leden van het subreddit-moderatorteam. De kans is namelijk aanwezig dat Reddit de lastige moderators aan de kant zet en de subreddit weer openbaar maakt.

Reddit heeft als slogan ’the front page of the internet’, maar dat zou de komende tijd wel eens drastisch kunnen veranderen.