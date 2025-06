Apple heeft zelf zijn eigen Image Playground-app, maar er zijn natuurlijk tal van andere tools die veel uitgebreider zijn waarmee je zelf met behulp van AI afbeeldingen kan maken. Adobe heeft al een tijdje Firefly, een set AI-tools waarmee je afbeeldingen en meer kan genereren. Vanaf nu is er ook een mobiele app van Adobe Firefly en wij laten je zien wat je daarmee kan.

Adobe Firefly: afbeeldingen en video’s maken met AI

Met de nieuwe app maak je met een tekstcommando een afbeelding of video. Deze wordt gegenereerd op basis van Adobe’s eigen AI-modellen, maar ook die van andere partijen. Behalve afbeeldingen en video’s kun je ook andere grafische effecten maken, die je bijvoorbeeld ergens anders weer kan gebruiken. Behalve met tekstcommando’s, kun je ook afbeeldingen uploaden en daar dan een video van laten maken.

Bij het maken van een afbeelding kun je nog de verhoudingen kiezen, de compositie en stijl bepalen en zaken als kleur, belichting, effecten en meer kiezen. Bij video’s kies je de resolutie en of het bijvoorbeeld in extreme close-up gemaakt moet worden.

Om de app volledig te kunnen gebruiken, moet je wel inloggen met je Adobe-account. Zonder account kun je de app wel openen, maar je kunt dan geen eigen afbeeldingen of video’s maken. Voor sommige tools heb je wel speciale Firefly-credits nodig, die je op twee manieren kunt krijgen. Ze zijn inbegrepen bij een Creative Cloud-abonnement, maar je kan ook via de app zelf een Firefly-lidmaatschap aanschaffen.

Behalve het zelf maken van afbeeldingen en video’s, kun je in de Firefly-app ook een galerij raadplegen. Je kan daar zien wat andere gebruikers allemaal gegenereerd hebben, inclusief hun exacte tekstcommando.

Door een technisch probleem kan het gebeuren dat de app-informatieblokken niet de volledige informatie tonen over de app. Via de Download-knop kun je via de App Store de app downloaden.