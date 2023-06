Je hebt vanaf iOS 17 geen wachtwoord meer nodig om op Apple.com en verwante websites in te loggen. Apple geeft je vanaf nu de mogelijkheid om met een passkey in te loggen. Hiervoor scan je een QR-code, waarna je met Face ID of Touch ID toestemming geeft.

Het werkt op alle websites die met Apple verbonden zijn, dus ook voor het bekijken van je bestellingen in de Apple Store, het controleren van je garantiestatus of het maken van een afspraak met Apple Support. Normaal zou je dan je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren, maar vanaf iOS 17 krijg je een extra optie ‘Log in met Apple’ te zien.



Passkeys voor Apple-websites

Kies je deze optie, dan krijg je een QR-code te zien, die je met een ander vertrouwd device moet scannen. Met Face ID of Touch ID geef je vervolgens toestemming. Het screenshot hieronder geeft aan dat je minimaal iOS 16 nodig hebt, maar we ontdekten tijdens het testen dat het alleen werkt met iOS 17.

Het werkt als volgt:

Ga naar een website van Apple waarop je kunt inloggen, bijvoorbeeld appleid.apple.com. Tik op ‘Log in met iPhone’. Er verschijnt een QR-code. Pak je iPhone erbij en scan de code met de Camera-app. Tik op het gele linkje ‘Log in met een passkey’. Gebruik Face ID of Touch ID om het inloggen goed te keuren. Ga verder op de andere website, waar je nu bent ingelogd.

Dit kan handig zijn op Apple-websites waar je niet zo vaak komt en waar je geen inloggegevens van hebt opgeslagen. Inloggen met je Apple ID wordt dan opeens een stuk makkelijker.

Apple maakt voor deze functie gebruik van passkeys, de nieuwe functie die ervoor zorgt dat je minder vaak een wachtwoord nodig hebt. Het is een simpeler methode waarbij je je smartphone gebruikt om in te loggen of je identiteit vast te stellen. Het is gebaseerd op standaarden van de FIDO Alliance en W3C.