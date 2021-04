Spotify krijgt betaalde podcasts

Tijdens het Apple april 2021-event kondigde het bedrijf de komst van betaalde podcasts in de Apple Podcasts-app aan. Het gaat hier niet om een alles-in-één podcastabonnement, maar het is een soort equivalent van in-app abonnementen voor podcasts. Dat betekent dat je elke maker die een betaalde show aanbiedt, apart moet betalen voor een vast bedrag per maand. Nu heeft ook Spotify de betaalde podcasts aangekondigd. Er zijn duidelijke verschillen tussen de betaalde shows bij Apple en bij Spotify.



Met de nieuwe betaalde podcasts kunnen makers bonusafleveringen achter een betaalmuur zetten of shows aanbieden zonder reclame. De nieuwe mogelijkheden zijn een manier om podcasts rendabel te maken, nu de populariteit nog altijd stijgt. De eerste shows die betaalde podcasts gaan bieden zijn onder andere How I Built This with Guy Raz, Short Wave en Planet Money. Momenteel zijn er nog geen betaalde shows van podcasts die door Spotify zelf aangeboden worden. De betaalde shows zijn te herkennen aan het groene slotje bovenaan de pagina van de show of bij een aflevering.

Ook bij Apple kunnen makers extra content of reclamevrije afleveringen achter de betaalmuur zetten, maar er zijn ook verschillen tussen de betaalde podcasts bij Spotify en bij Apple.

#1 Voor nu nog beperkte beschikbaarheid bij Spotify

Het eerste verschil is dat de betaalde shows via Spotify nog beperkt beschikbaar zijn. Het nieuwe betaalde systeem wordt vanaf nu eerst uitgerold in de VS, waar een beperkt aantal makers er gebruik van kunnen maken. Bij Apple starten de betaalde podcasts in mei, direct in meer dan 100 landen. De kans dat je bij Spotify een betaalde podcast tegenkomt, is daardoor nog niet zo groot als bij Apple zodra het daar van start gaat.

#2 Drie verschillende vaste prijzen

Spotify biedt makers de keuze uit drie vaste prijzen per maand: $2,99, $4,99 en $7,99. Bij Apple kunnen de makers zelf een prijs kiezen die ze aan luisteraars willen vragen. Het is nog niet bekend wat de prijzen bij Spotify in euro’s worden, maar waarschijnlijk gaat het dan gewoon om €2,99, €4,99 en €7,99.

#3 Aanmelden niet via de app

Een derde verschil tussen de betaalde podcasts bij Apple en Spotify is de manier hoe ze aangeboden worden. Makers moeten bij Spotify hun betaalde shows hosten via Anchor, een groot podcastplatform. Spotify nam Anchor in 2019 over. Wil je je aanmelden voor zo’n betaalde podcast, dan kan je dat niet via de Spotify-app doen. Je moet daarvoor naar de Anchor-pagina van de desbetreffende podcast en je daar afzonderlijk abonneren. Bij Apple gaat dit rechtstreeks via de Apple Podcasts-app en gaat de betaling via je Apple ID. Welke betaalmethode Spotify gaat ondersteunen is nog niet duidelijk. Doordat de betaling ook buiten de app om gaat, hoeft Spotify niets af te dragen aan Apple.

#4 Spotify vraagt (nog) geen percentage

Makers van betaalde podcasts hoeven Spotify nog geen percentage te betalen voor het aanbieden van de betaalde shows. Dat betekent dat 100% van de inkomsten naar de makers gaat. Dit blijft zo tot 2023, maar daarna vraagt Spotify een vergoeding van 5%. Bij Apple wordt zoals gebruikelijk 30% gerekend. Na het eerste jaar zakt de vergoeding naar 15%.

#5 Ook luisteren als je ergens anders al betaalt

Zodra de betaalde podcasts van start gaan, kun je ze via Spotify alleen luisteren als je betaalt via het systeem van Spotify. Maar wat nou als je bijvoorbeeld betaalt via Apple, maar ook af en toe via Spotify wil luisteren? Spotify zegt te werken aan een manier om abonnees die op andere plekken betalen, ook via Spotify te kunnen luisteren. Daar lijkt bij Apple vooralsnog geen plannen voor: als je je via Spotify abonneert, kun je de betaalde afleveringen en shows niet via Apple Podcasts luisteren. Hoe de technologie van Spotify precies gaat werken en met welke andere betaalde diensten het samenwerkt, is nog niet duidelijk.