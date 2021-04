Apple is gestart met een top 25 van best beluisterde nummers per stad. Zo kun je de muziekvibe in steden als Londen, Parijs en New York ontdekken. Maar de keuze is niet helemaal onze smaak.

Apple Music top 25 per stad

Bij het starten van Apple Music krijg je in iOS 14.5 een pop-up dat er nieuwe functies zijn, zoals het delen van songteksten en het onderdeel ‘Voor jou gemaakt’. Daarnaast kun je kijken wat er populair is in meer dan 100 steden over de hele wereld. De hitlijsten worden dagelijks bijgewerkt. Je vindt de lijsten op het Ontdek-tabblad van Apple Music onder ‘Chart-Toppers in Cities Around the World’. Nadat je langs 12 Amerikaanse steden hebt gebladerd begint de lijst van ‘Cities Around the World’, te beginnen met Accra en Almaty. Dat wekt de verwachting dat ook Antwerpen, Amsterdam, Brussel en Rotterdam er wel bij zullen staan, maar helaas. Om mysterieuze redenen zijn deze steden buiten de selectie gevallen.



Het leuke van dergelijke lokale afspeellijsten is dat ze echt de muzieksmaak in een bepaalde regio laten zien. Zo zou je wel naar de lijst van omringende steden als Keulen of Hamburg kunnen luisteren, maar van nummers als ‘Liege wieder wach’ en ‘Frag mich nicht’ heb je waarschijnlijk nooit gehoord.

Londen en Parijs zijn ook geen goede graadmeter wat er in de Benelux wordt geluisterd en zelfs tussen Antwerpen en Rotterdam zijn de verschillen groot. Jammer, want dat maakt deze nieuwe functie in Apple Music voor ons een stuk minder interessant. Naast Nederland en België staat ook Portugal bij Apple niet op het netvlies, maar dat gebeurt wel vaker. Portugal was met Apple Pay en andere functies ook laat aan de beurt.

Vrijwel alle grote Europese steden staan er wel in, van Kopenhagen tot Boedapest en van Dublin tot Marseille. Toch zijn de hitlijsten wel leuk om eens doorheen te bladeren. Zo is het grappig om te luisteren wat er in Jakarta populair is of wat er in Nagoya (Japan) en Almaty (Kazachstan) uit de luidsprekers schalt.

Dit zijn de lijsten die nu zijn opgenomen:

Verenigde Staten:

New York City

LA

Atlanta

Nashville

Miami

Chicago

Houston

San Juan

San Francisco

Seattle

Washington D.C.

Austin

Dallas

Denver

Detroit

Philadelphia

Phoenix

San Diego

Europa:

Barcelona

Berlijn

Birmingham (UK)

Bordeaux

Boedapest

Dublin

Frankfurt

Glasgow

Hamburg

Istanbul

Keulen

Kopenhagen

Liverpool

Londen

Lyon

Madrid

Manchester

Marseille

Milaan

München

Napels

Parijs

Praag

Rome

Warschau

Wenen

Zürich

Rest van de wereld:

Accra

Almaty

Auckland

Bangkok

Beijing

Bengaluru

Bogotá

Brisbane

Buenos Aires

Busan

Calgary

Delhi

Dubai

Durban

Edmonton

Fukuoka

Guadalajara

Guangzhou

Guatemala City

Honoluluv

Jakarta

Johannesburg

Kaapstad

Kiev

Kuala Lumpur

Lagos

Lima

Manila

Medellín

Melbourne

Mexico City

Monterrey

Montréal

Moskou

Nagoya

Naha

Nairobi

Osaka

Ottawa

Québec City

Rio de Janeiro

Riyadh

Sint Petersburg

San José

Santiago

Santo Domingo

Sao Paulo

Sapporo

Sendai

Seoul

Shanghai

Sydney

Taipei

Tel Aviv

Tokio

Toronto

Vancouver

Winnipeg

In de Muziek-app in iOS 14 voerde Apple nog meer vernieuwingen door en in iOS 14.5 kwamen er nog wat kleine verbeteringen bij. Zoals deze stadslijsten.