Spotify-bots ruïneren je afspeellijsten

Het blijkt een groeiend probleem te zijn bij Spotify. Gedeelde afspeellijsten zijn bedoeld als community-functie: heb je een feestje, dan kun je meerdere mensen alvast laten meehelpen om een leuke muzieklijst samen te stellen. Alleen blijken algoritmes de samenstelling ook te kunnen beïnvloeden, waardoor meer nummers van een bepaalde artiest of een bepaald label in de lijst verschijnen, met als gevolg dat ze meer geld verdienen.



Een voorbeeld: Ashley

Een voorbeeld is de bot Ashley, die na speurwerk in handen blijkt te zijn van het Finse muziekcollectief Persukone. Deze groep heeft binnen Spotify de status ‘Verified Artist’ en richt zich vooral op het promoten van minder bekende artiesten, zo blijkt uit het Instagram-profiel van de groep. Op Instagram heeft de groep minder dan duizend volgers, maar op Spotify zijn er bijna twee miljoen maandelijkse luisteraars. Dat zullen niet allemaal echte fans zijn, maar ook mensen die door de gemanipuleerde afspeellijsten onbewust ernaar hebben geluisterd. Pesukone is erg actief met de Ashley-bot, maar er zijn ook andere bots die de afspeellijsten proberen te beïnvloeden om extra luisteraars te ronselen. Ze hebben namen als Emma, Elsie, Jeni, Olivia, Claudia, Julia, en Lily. Het gaat om diverse spookaccounts die de afspeelijsten vullen met nummers van een bepaalde artiest of artiestengroep. Daarnaast zijn er generieke bots met namen als ‘SongSuggestor(beta)’ en ‘Picked Tracks’, die bedoeld zijn om bepaalde artiesten te promoten.

Gebruikers ergeren zich kapot en hebben hun afspeellijsten namen gegeven, die duidelijk moeten maken dat ze er niet van gediend zijn. Maar of de bots zich hier iets van aantrekken?

Flauwe grap

Voor een doorsnee gebruiker ziet het er vaak uit als trolling, of als een inmenging door iemand die een flauwe streek wil uithalen met obscure nummers. Maar er zitten duidelijk zakelijke belangen achter. Sommige gebruikers verwijderden de ongewenste nummers, maar de bot verwijderde vervolgens alle echte nummers uit de lijst. Anderen vinden het een inbreuk van je privacy op Spotify.

Spotify doet niets. Het bedrijf is op de hoogte van het probleem maar stelt voor een voorstel in te dienen voor een toekomstige functie, waarbij je meer controle hebt over de lijsten. Momenteel biedt Spotify ook niet de mogelijkheid om bepaalde gebruikers te weren uit de gedeelde afspeellijsten. Het zou bijvoorbeeld handig zijn als alleen je eigen vrienden wijzigingen mogen aanbrengen.

Wel kun je bepaalde gebruikers blokkeren. Daarvoor druk je op de drie puntjes bij het profiel en kies je Blokkeren. Wil je samen luisteren op afstand, dan zou je ook kunnen kiezen voor een Spotify Groepssessie.