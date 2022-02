T-Mobile verhoogt de dagbundels voor de Unlimited-abonnementen. Met Unlimited krijg je een bepaald aantal GB's per dag, die je daarna zonder kosten in stapjes kan verhogen met extra bundels.

Een onbeperkt iPhone-abonnement heeft allerlei voordelen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over je databundel, waardoor je onbezorgd muziek kunt streamen, video’s kunt kijken en kunt internetten. Maar alle providers die een ulimited-abonnement aanbieden, maken daarbij gebruik van een systeem met dagbundels. Dat betekent dat iedere abonnee per dag een startbundel krijgt van een aantal gigabytes. Kom je hier overheen, dan kun je zonder extra kosten bundels erbij doen. Sinds kort is dit bij T-Mobile minder vaak nodig, want de dagbundels worden verhoogd naar 10GB per dag.



T-Mobile dagbundel voor Unlimited nu 10GB

Voorheen gaf T-Mobile je als Unlimited-gebruiker 8GB per dag. Op het T-Mobile-forum werd voor het eerst melding gemaakt van de verhoging naar 10GB, die de afgelopen week geleidelijk uitgerold is naar alle abonnees. Op het forum benadrukt de moderator dat het voor bijna alle Unlimited-bundels geldt. Zowel bestaande als nieuwe Go- en Work-abonnees profiteren van de verhoogde dagbundels. Ook de tabletabonnementen Unlimited Data for a Day valt onder deze nieuwe dagbundel. De enige uitzonderingen zijn Go 17.1 en Go 17.2, 4G Thuis en Prepaid Unlimited. De extra bundels die je gebruikt om je daglimiet aan te vullen, blijven 2GB en zijn nog altijd kosteloos te activeren.

Bekijk ook Onbeperkte data voor je iPhone: dit zijn de beste onbeperkte abonnementen Met een onbeperkt abonnement kun je voor een vaste prijs per maand eindeloos blijven internetten. Maar is unlimited ook onbeperkt, of moet je rekening houden met allerlei regels? In dit overzicht lees je alles over onbeperkte databundels voor je iPhone en iPad, aanbieders en waar je op moet letten.

De verhoging volgt na de soortgelijke update van een jaar geleden. In maart 2021 werden de dagbundels bij de provider ook al verhoogd, toen van 5GB naar 8GB. Nu is daar dus nog 2GB bijgekomen.

Met de verhoging zit T-Mobile op hetzelfde niveau als Vodafone, die afgelopen oktober de dagbundels verdubbelde van 5GB naar 10GB. KPN is nu nog de enige provider met dagbundels van 8GB. De oplaadbundels zijn bij alle providers gelijk. Wel zijn er nog wat verschillen in gebruik binnen de EU.

Provider Daglimiet Opladen EU-gebruik KPN 8GB 2GB 25GB T-Mobile 10GB 2GB 22GB Vodafone 10GB 2GB 40GB Tele2 10GB 2GB 20GB