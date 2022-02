iCulture Vandaag: dit was woensdag 23 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 23 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag konden we over een mooie ontdekking publiceren: Nederlandse stemherkenning voor de HomePod (mini) komt eraan in software-update 15.4. De release is nu écht nabij. Verder zien we nieuwe iOS 15.4 functies voor AirTags en de Zoek mijn-app. Het wordt minder eenvoudig om te stalken met AirTags. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Dit kan de Apple Watch zonder iPhone. Helemaal hulpeloos is ‘ie namelijk niet.

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Je kunt nu zoeken onder “In de buurt” en je kunt reizen aanmelden zonder inloggen.

, iOS 12.0+) - Je kunt nu zoeken onder “In de buurt” en je kunt reizen aanmelden zonder inloggen. DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Het is nu mogelijk om in te loggen met ID’s die in het buitenland zijn uitgegeven en het activeren van de app is verbeterd.

Facebook (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.4+) - Reels zijn nu beschikbaar. ​