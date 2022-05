iCulture Vandaag: dit was woensdag 11 mei 2022

Vandaag schreven we over usb-c: krijgt de iPhone ooit usb-c? Volgens deze bekende analist zit het eraan te komen. Verder publiceerde een robotica-student over een AirPods oplaadcase met usb-c, een ombouw die hij zelf heeft uitgevoerd. En ook CSAM komt weer in het nieuws, want nu stelt juist de EU voor om kindermisbruik te scannen. Apple kreeg felle kritiek toen het bedrijf dit op eigen initiatief aankondigde. Lees ook over het nieuwe Netflix model met advertenties. Het bedrijf zou er dit jaar nog van start mee willen gaan. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

