Sonos is van plan om in juni een goedkope soundbar aan te kondigen die intern de naam Sonos Fury (model S36) heeft gekregen. Deze soundbar ligt qua prijsniveau onder de Sonos Beam. Hij is nu echter al gelekt, voorafgaand aan de geplande release.

Sonos Fury

De Sonos Fury zou op twee manieren ingezet kunnen worden: als een goedkope soundbar voor onder je televisie, of als surround speakers voor Dolby Atmos, door ze te gebruiken in combinatie met een Sonos Arc. De afbeeldingen die je hier ziet zijn renders, op basis van foto’s die al zijn uitgelekt. De Sonos Beam ligt nu voor €499,- in de winkels en voor de high-end Sonos Arc betaal je het dubbele. Deze Sonos Fury (die dus nog een andere naam zou kunnen krijgen) zal zo rond de $250,- gaan kosten, denkt The Verge. Er ontbreken wel een paar dingen, zoals ingebouwde microfoons, HDMI en ondersteuning voor Dolby Atmos.



Je zult deze soundbar aansluiten via de meegeleverde optische audiokabel. Dit betekent dat het beperkt is tot Dolby Digital surround sound. Door ze draadloos met andere Sonos-speakers te koppelen kun je ze wel gebruiken in een 5.1 surround sound-opstelling. Je kunt de Fury rechtop monteren aan de muur als je ze als surround-speakers voor de Arc wilt gebruiken.

De verwachting is dat de aankondiging op 7 juni plaatsvindt. Je kunt zoals gebruikelijk kiezen uit de kleuren zwart en wit. Er zitten minder speakers in dan in de Beam en hij is ook een stukje kleiner:

Sonos Fury: 550mm (breed) x 69mm (diep) x 100mm (hoog)

Sonos Beam (gen 2): 651mm (breed) x 68.6mm (diep) x 100mm (hoog)

Hij is dus 10 centimeter korter dan een Beam, maar de overigen afmetingen zijn vrijwel hetzelfde. Sonos wil het verkopen als een soundbar voor muziek en tv, terwijl je voor slimme assistent-functies je duurdere speakers moet gebruiken.

Sonos zou ook werken aan een kleinere, meer betaalbare subwoofer met codenaam S37. Details daarvan zijn nog niet naar buiten gekomen. Verder zou Sonos werken aan een eigen Home Theater OS en een draadloze hoofdtelefoon.