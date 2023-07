Apple Developer labs in augustus

Slaat de verveling toe tijdens de zomermaanden en ben je ontwikkelaar? Dan kun je meedoen aan diverse sessies die deels online en deels offline worden gegeven. Onder de titel ‘Meet with App Store experts’ krijg je tips om je app beter te promoten. Je kunt bijvoorbeeld leren hoe je nieuwe klanten trekt, je in-app abonnementen optimaliseert, statistieken leert analyseren of evenementen organiseert rondom jouw app. Ook leer je hoe je de App Store-pagina van jouw app kunt optimaliseren. De eerste sessies vinden plaats op 31 juli en lopen door tot 24 augustus.



Get started with app discovery and marketing op 1 augustus om 14:00 uur vanuit Londen (online sessie)

Get started with app discovery and marketing op 1 augustus om 19:00 uur vanuit Cupertino (online sessie)

Optimize subscriptions for success: acquisition op 3 augustus om 14:00 uur vanuit Londen (online sessie)

Optimize subscriptions for success: acquisition op 3 augustus om 19:00 uur vanuit Cupertino (online sessie)

Measure and improve acquisition with App Analytics op 8 augustus 2023 om 15:00 uur vanuit Toronto (online sessie)

Measure and improve acquisition with App Analytics op 8 augustus 2023 om 19:00 uur vanuit Cupertino (online sessie)

Experts van de App Store gaan de ontwikkelaars terzijde staan. Je kan natuurlijk midden in de nacht opstaan om een sessie voor Australië of Singapore te volgen, maar onderstaande sessies zijn net iets makkelijker. De aangegeven tijden zijn GMT+2:

Verderop in de maand zijn nog de sessies:

Make the most of in-app events

Use Game Center to boost discovery and engagement

Make the most of custom product pages

Explore App Store pricing upgrades

Daarnaast zijn er de Vision Pro developer labs, waarbij het aantal plekken beperkt is:

Apple Vision Pro developer labs van 1 t/m 3 augustus en van 15 t/m 17 augustus in Londen (lokaal event)

Apple Vision Pro developer labs van 8 t/m 10 augustus en van 22 t/m 24 augustus in München (lokaal event)

Ontwikkelaars krijgen tijdens deze labs op locatie de kans om hun apps te testen op een Vision Pro-headset. Deze sessies worden behalve in Londen en München ook georganiseerd in Cupertino, Singapore, Shanghai en Tokio. Wat daarbij opvalt is dat Apple sterk de nadruk legt op Azië en Europa, terwijl de headset in 2024 voorlopig alleen op de markt komt in de VS. Maar dat kan gaan veranderen, als de verdere uitrol van start gaat.

Om mee te doen aan een van deze evenementen moet je je vooraf aanmelden. Het aantal plekken is beperkt, maar dat zal vooral gelden voor de labs in Londen en München. De andere sessies over vindbaarheid in de App Store, marketing en optimaliseren van abonnementen zullen minder stormlopen. Apple houdt ontwikkelaars via e-mail op de hoogte of ze erbij kunnen zijn.