Setapp toont iOS-apps

Apple zelf probeert ook steeds meer nadruk te leggen op apps die zowel op de Mac als op iPhone en iPad werken. Zo is het voor ontwikkelaars nu mogelijk om universele apps te maken voor alle platformen. Je schaft de app aan via de App Store en kunt ze vervolgens kosteloos op je Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en dergelijke installeren. Maar hoe ontdek je ze? In Setapp vind je nu een speciale sectie ‘Available on iOS’. Het gaat hier om apps die behalve in Setapp ook op de iPhone en iPad beschikbaar zijn.



Er staan momenteel acht apps in het lijstje: 2Do, Gemini, MindNode, Paste, PDF Search, SQLPro Studio, Taskheat en Ulysses. Klik je op het begeleidende linkje, dan word de software alleen op je Mac geïnstalleerd. Installatie op je iPhone of iPad zul je nog handmatig moeten doen; daar helpt Setapp je niet bij. Eigenlijk is dat ook logisch, want Setapp is alleen beschikbaar op de Mac en apps op je iPhone installeren lukt alleen via de App Store op het toestel.

Wel is er iets extra’s bedacht. De licentie regel je via een QR-code van Setapp, zodat je niet voor in-app aankopen of abonnementen hoeft te betalen. Je moet via je account wel extra apparaten activeren. Dit kan bijvoorbeeld via een gezins- of teamabonnement of door tegen betaling een extra apparaat te registreren. In de iOS-app heb je dan alle functies tot je beschikking.

Voor Setapp betaal je iets meer dan een tientje per maand om een collectie van tientallen apps te kunnen gebruiken. Extra apparaten kosten 6 dollar per maand. Een jaarabonnement is goedkoper en gebruikers uit het onderwijs krijgen extra korting.