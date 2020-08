Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel? In deze serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor. Deze keer is het de beurt aan Gerjan te Velde.

De thuiswerkplek van Gerjan te Velde

Gerjan is iOS ontwikkelaar in Hannover, Duitsland. Hier werkt hij aan een berichtenapp voor scholen, bedrijven en de overheid. Hij werkt sinds maart niet meer op kantoor. Vandaag bespreken we de thuiswerkplek van Gerjan.

Sinds afgelopen maart werken de meeste mensen thuis, zo ook Gerjan. Zijn werkuren besteedt Gerjan sinds midden-maart achter zijn thuisbureau en hij verwacht dat dat nog wel even aanhoudt.

Ik heb daarom mijn Mac mini en één van mijn Samsung-monitoren van werk meegenomen naar huis. Als ik thuis aan het werk ben heb ik samen met mijn eigen LG-monitor in totaal 2 monitoren ter beschikking en dat werkt prima. In mijn eigen tijd programmeer ik ook best wel vaak (momenteel vooral met SwiftUI) en dan sluit ik beide monitoren aan op mijn eigen MacBook Pro 13-inch. Die komt uit 2015, maar doet het nog altijd prima. De opvolger zal waarschijnlijk geen MacBook met Intel meer zijn.

Mijn Magic Keyboard en Magic Trackpad 2 gebruik ik voor zowel mijn Mac mini als ook MacBook Pro. Een Magic Mouse 2 heb ik ook nog, maar sinds een half jaar heb ik een Magic Trackpad 2 en dat werkt toch wat fijner. De muis zit daarom in mijn ’snoeppot’ samen met nog wat kabels die ik af en toe nodig heb.

Gerjan is nog niet zo heel lang Apple-gebruiker. Zijn eerste product was namelijk een iPhone 6, die alweer in 2014 voor het eerst verscheen. Ondanks dat dit model al wat ouder is, ligt hij niet stof te happen in een la:

Mijn allereerste Apple product was mijn iPhone 6. Deze heb en gebruik ik nog steeds. Vooral als ik wat wil testen voor mijn werk met iOS 12. Dat gaat ook wel met een Xcode simulator, maar soms is een echte iPhone net wat handiger. Aangezien iOS 13 niet meer op de iPhone 6 draait, heb ik in november de iPhone 11 gekocht. Verder heb ik nog een iPad Pro 10,5-inch met Apple Pencil om te schetsen, lezen, muziek luisteren en meer. Op mijn witte kast staat nog een Apple Time Capsule met daarop de Philips Hue Bridge. Alle lampen, behalve die in de badkamer, zijn Philips Hue Lights (onder meer Light Strip en Hue Go) en dus via Apple HomeKit en Siri te bedienen.

Naast de Time Capsule staat de Ikea Symfonisk-boekenplankspeaker zodat ik ook als ik aan het werk ben via Apple Music naar muziek kan luisteren. Daarom heb ik in m’n keuken nog een Libratone Zipp Mini 2 staan en in de woonkamer een Apple TV 4 met een Bowers & Wilkins Z2. Ik vind het wel echt lekker dat de muziek dankzij AirPlay 2 gewoon overal in huis te horen is en via elk device gewijzigd kan worden. Als laatste heb ik nog de AirPods Pro. Mijn eerste AirPods kocht ik in december 2016, maar na 3 jaar intensief gebruik ging een oortje kapot. Daarom heb ik toen de AirPods Pro gekocht. Ook daar heb ik absoluut geen spijt van, aangezien ik echt blij ben met noise cancelling en het feit dat ze waterbestendig zijn (vooral met hardlopen handig).

