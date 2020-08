Een analist denkt dat Apple in 2021 een iPhone 12 met alleen 4G uit gaat brengen. Hoe logisch is dit gerucht en welk model zou dat kunnen zijn?

Apple komt dit najaar met de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. De line-up bestaat totaal uit vier verschillende toestellen, vermoedelijk allemaal met 5G. Deze 5G iPhones zijn de eerste toestellen die de snellere mobiele netwerken ondersteunen, maar lang niet overal is 5G al actief. Een analist denkt nu dat Apple een goedkopere iPhone 12 met 4G uit gaat brengen, ergens begin 2021.



‘4G iPhone 12 komt in 2021’

De voorspelling is onder andere afkomstig van Wedbush Securities-analist Daniel Ives. Oorspronkelijk was de voorspelling van het analistenbureau dat Apple een mix van 5G- en 4G-toestellen uit zou brengen, maar nu denken de analisten dat Apple begin volgend jaar met een 4G-only iPhone 12 komt. Deze zou rond februari 2021 uitkomen, voor ‘een iets lagere prijs dan de 5G-modellen’.

De voorspelling is opmerkelijk, omdat we nog niet eerder iets gehoord hebben over een 4G iPhone 12. Bovendien verwacht de analist een prijs van $800, terwijl de prijs van de iPhone 12 die in het najaar komt naar verwachting rond de $750 ligt. We zetten dan ook onze vraagtekens bij de claims van de analisten. Apple brengt zelden in het voorjaar nieuwe iPhones uit, met uitzondering van de iPhone SE 2020 en de eerste generatie iPhone SE in 2016.

Het zou dan ook goed kunnen dat de analist in de war is met de iPhone SE Plus, de grotere versie van de eerdere iPhone SE. Deze wordt nog wel in het voorjaar van 2021 verwacht.