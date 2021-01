Talloze arcadeklassiekers, zoals Tetris of Pac Man, zijn vandaag de dag als app terug te vinden in de App Store. Jammer genoeg beleef je Donkey Kong op het touchscreen van je iPad of iPhone heel anders dan op de consoles waarvoor de games oorspronkelijk zijn gemaakt. Een mooie en originele oplossing is dit iPhone-hoesje, die verkrijgbaar is voor de iPhone 6 t/m iPhone 12 Pro.



Je iPhone als Gameboy

Er waren al hoesjes die aan de achterkant het uiterlijk hebben van een Game Boy, maar waarbij je verder niet zoveel mee kunt doen. Dit hoesje is anders: de achterkant bevat een kleurenbeeldscherm, een speaker en de bekende knoppen van de GameBoy om de spelletjes mee te spelen. Je kunt kiezen uit zo’n 36 arcadegames, zoals ‘Super Mario Bros’, ‘Pac Man’ en het eerdergenoemde ‘Donkey Kong’. Door de ingebouwde batterij kun je 5 tot 6 uur lang gamen. Als ‘ie leeg is, dan heb je je ‘Gameboy’ binnen een uur weer opgeladen via de micro-USB aansluiting aan de zijkant.

Hij is te bestellen op Amazon voor €21,- in de kleur wit, zwart, roze, rood of groen. Hij is beschikbaar vanaf de iPhone 6 tot en met de nieuwste iPhone 12. Amazon zegt dat het hoesje stofdicht en krasbestendig is en de case zelfs valprotectie biedt. De hoogte tot waarop je iPhone met dit hoesje een val overleeft, wordt niet vermeld.

Hieronder vind je een lijst met alle 36 games die je met dit hoesje kunt spelen:

1. Super Contra, 2. Superstar, 3. Tetrisa, 4. Boom Man, 5. Balloon Figh, 6. Donkey Kong, 7. Excitebike, 8. Galaga, 9. Spartan X, 10. Arkanoid, 11. Five Schach, 12. Mahjang, 13. Lce Kletterer, 14. Pac Man, 15. Bros, 16. Tennis, 17. Circus, 18. Pooyan, 19. Battle City, 20. F1 Rennen, 21. Pin Ball, 22. Soccer, 23. Lode Läufer, 24. Nuts Milch, 25. Olympic, 26. 1942, 27. Macross, 28. Starforce, 29. Road Fighter, 30. Badmiton, 31. Sky Zerstörer, 32. Bomb Jack, 33. Chinesechess, 34. Urban Champion, 35. Mappy und 36. Penguin Kun Wars.