Er is één app die in 2021 het meest radicaal is aangepakt door Apple en dat is Safari. De browser heeft een nieuw design gekregen, werkt nu met tabgroepen en werkt anders qua bediening. Wij lopen de belangrijkste veranderingen langs.

Of de vernieuwde Safari-browser een verbetering is mag iedereen voor zichzelf bepalen. Feit is wel, dat de browser er totaal anders uit ziet en wat gewenning vergt. Wat er zoal is veranderd lees je hier!

#1 Nieuw design voor Safari

Safari had een hoop witruimte bovenin het scherm, zowel op de iPhone, iPad als Mac. Met de aanpassingen probeert Apple efficiënter gebruik te maken van de ruimte, zodat er meer webpagina in beeld is. Het nadeel is wel dat veel functies nu minder snel te bereiken zijn: je moet eerst een menu openen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de deelknop. Daar staat tegenover dat Safari nu gemakkelijker met één hand te bedienen zou moeten zijn.

#2 Tabbalk: tabbladen en zoekbalk op één lijn

Voorheen had je een zoekbalk met wat knoppen eromheen en daaronder een lijst met tabbladen. Apple heeft ze in iOS 15 en macOS Monterey samengevoegd tot een tabbalk. Als je fanatiek gebruiker van tabbladen bent, zal meteen opvallen dat alles er opgeruimder uit ziet.

Een leuk detail is dat de Tabbalk de kleur aanneemt van de website die je bezoekt. Daardoor ziet het er net iets mooier uit. Heb je slechts één Safari-pagina open en veeg je opzij op de Tabbalk, dan open je een nieuwe pagina.

Mocht je de oude balk met tabbladen missen, dan is het in de beta nog mogelijk om de oude weergave terug te krijgen. Maar het is de vraag hoe lang dat nog is.

#3 Tabgroepen

Je kunt groepen van tabbladen maken, zodat je gemakkelijk toegang hebt vanaf je iPhone, iPad of Mac. Door links en rechts te vegen op de Tabbalk kun je makkelijk wisselen tussen open Safari-vensters. De tabgroepen op je Mac synchroniseren automatisch met je iPhone en iPad, zodat je je project overal kunt voortzetten of even snel je tabs met iemand anders kunt delen. Tabgroepen zijn handig als je een reisplanning maakt of online aan het shoppen bent en meerdere winkels wilt vergelijken.

#4 Pull-to-refresh voor Safari

Het lijkt misschien alsof dit al veel langer bestond, maar Safari had nog geen pull-to-refresh. Om een webpagina te vernieuwen hoef je alleen maar vanaf de bovenkant omlaag te trekken op je iPhone of iPad. De Mail-app en talloze apps van derden hebben dit al jaren. De knop om een pagina opnieuw te laden is daarom niet meer nodig en zit nu wat meer verstopt.

#5 Achtergrondafbeelding aanpassen

In iOS 15 kun je de achtergrondafbeelding van de startpagina aanpassen, waardoor de browser een wat persoonlijker uiterlijk krijgt. Eerder was het al mogelijk om een wallpaper voor de Safari-startpagina in te stellen op de Mac, maar nu kan het ook op iPhone en iPad.

#6 Gedeeld met jou in Safari

Interessante artikelen, recepten en andere links die je via iMessage hebt ontvangen verschijnen nu automatisch in de ‘Gedeeld met jou’-sectie op de startpagina van Safari. Je kunt ze snel weer terugvinden en op een later moment nog eens lezen.

#7 Safari-extensies

Nieuw in iOS 15 en iPadOS 15 is de ondersteuning voor Safari-extensies. Dit was al mogelijk op de Mac en nu ook op iPhone en iPad. Je kunt dezelfde extensies gebruiken die je al gebruikte op de Mac en ontwikkelaars kunnen ook nieuwe maken, die speciaal gericht zijn op mobiel gebruik.

#8 Veiliger internetten met https

Safari zal bij het browsen automatisch sites die nog het onveilige http gebruiken upgraden naar https.

#9 iCloud Private Relay

Apple gaat vanaf het najaar van 2021 een eigen ‘VPN-dienst’ optuigen, die we volgens Apple geen VPN mogen noemen omdat het toch net iets anders is. Het is alleen beschikbaar als je iCloud+ abonnee bent, de betaalde variant van iCloud. Alle browserverzoeken worden omgeleid via twee servers: de ene geeft je een ander IP-adres, de andere verhult wat jij wilde zoeken. Je provider kan niet meer een profiel opbouwen van jouw browsergedrag.

#10 Persistent highlights en notities

De Nederlandse naam weten we nog niet, dus we houden het nog even op Engels: met persistent highlights hou je zicht op websites die je eerder hebt bezocht. Heb je op de iPad tekst op een website gemarkeerd of notities gemaakt, dan zei je dat direct terug bij het volgende bezoek. Ook de Quick Notes die je gemaakt hebt zie je meteen in beeld.

Nog meer functies voor Safari

Sommige algemene verbeteringen in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey zie je ook terug in Safari. Zo krijgt iPadOS 15 vernieuwde multitaskingfuncties, met bijvoorbeeld een Shelf om makkelijker te wisselen tussen apps. Ook kun je met Quick Notes snel een notitie maken op de iPad. Dit werkt vanuit elke app, dus ook Safari. Verder kun je in Safari voortaan meerdere pasjes downloaden naar j Wallet, zodat je dit niet meer één voor één hoeft te doen. En zie je in Safari een foto waar ook tekst op staat, dan kun je met Livetekst dit gemakkelijk kopiëren. Met Visual Look Up kun je objecten en scenes herkennen op foto’s die je tijdens het browsen tegenkomt, bijvoorbeeld kunstwerken, planten, boeken en huisdieren.

iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey worden in het najaar verwacht. Ontwikkelaars kunnen nu alvast de beta’s proberen en in juli volgt er een publieke beta. In onze samenvatting van WWDC 2021 lees je alles wat er is aangekondigd.